I casi di Hantavirus emersi sulla nave da crociera britannica hanno fatto naturalmente discutere sui social rispetto a come dovremmo prepararci per l’arrivo di una nuova pandemia, ricordandoci quanto accaduto con il Covid solo pochi anni fa ed al centro del dibattito torna ponderante la figura di Bill Gates.

Covid, le dichiarazioni di Bill Gates durante la pandemia

Bill Gates

aveva parlato in diverse occasioni pubbliche di come le pandemie saranno le malattie globali del futuro e di come il Covid sia stato solo l’antipasto, un evento che è stato in grado di mostrare le fragilità delle persone e delle nazioni nel fronteggiare l’inatteso.

Difatti in uno dei suoi discorsi aveva dichiarato – “La prossima pandemia potrebbe essere molto più grave del COVID” – una frase che aveva fatto tremare tutti ed aveva addossato al fondatore di Microsoft le colpe, per essere al centro di un sistema mirato ad uccidere molte persone sulla terra sfruttando le grandi pandemie globali.

Il caso Hantavirus ed il video incriminato

I recenti casi di Hantavirus, nuovo virus che è stato diffuso su una nave da crociera battente bandiera britannica ha riacceso nel pubblico il tema legato alle malattie.

Non a caso su X e su altri social è tornato a circolare il video di Bill Gates in cui parla di pandemie globali, di come queste saranno il futuro e di come l’essere umano debba farsi trovare preparato.

Ebbene, il video è circolato su tutti i social, da Instagram a Telegram, passando per X dove un utente nel postarlo ha commentato – “Questo bastardo assassino sta già preparando il terreno per la prossima pandemia. Tutto già pianificato”. Recita il post riportato da The Social Post che fa capire come il tema sia caro al pubblico.

Poi si sa i social amplificano le opinioni, ma quel che è certo è che le malattie ed i virus fanno parlare per esorcizzare la paura dell’ignoto, oltre che per il fatto che il COVID è ancora una ferita aperta per tutti ed impossibile da rimarginare.