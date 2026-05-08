Tragico incidente sulla SP8 Barberinese nel territorio di Calenzano, dove un violento scontro tra una moto e un’auto è costato la vita a un giovane motociclista di 27 anni. L’impatto ha richiesto l’intervento dei soccorsi e la chiusura della strada per diverse ore, causando pesanti disagi alla circolazione.

Tragico incidente sulla SP8: la dinamica dello scontro e i soccorsi

Per consentire le operazioni di soccorso, i rilievi e la successiva rimozione dei veicoli coinvolti, la SP8 è rimasta chiusa per diverse ore nel tratto compreso tra via Marconi e via Martini, in entrambe le direzioni, con inevitabili disagi alla viabilità. La ricostruzione completa dell’accaduto è ora affidata agli accertamenti della polizia municipale, che dovrà chiarire con precisione la dinamica e le eventuali responsabilità.

Come scritto da La Nazione, secondo le prime ricostruzioni della polizia locale di Calenzano, ancora impegnata negli accertamenti, la moto su cui viaggiava il giovane procedeva lungo la SP8 in direzione Ponte ai Pesci e innesto per Prato, quando si è scontrata con un’auto che stava effettuando la svolta da via di Pagnelle verso la provinciale.

Incidente fatale sulla SP8 Barberinese: giovane muore a 27enne, chi era la vittima

Come riportato da La Nazione, nel pomeriggio di ieri, intorno alle 17.15, la strada provinciale SP8 Barberinese è stata nuovamente teatro di un grave incidente stradale costato la vita ad Andrea Piccardi, motociclista di 27 anni, residente a Prato ma originario di Borgo San Lorenzo. Il violento impatto si è verificato nel tratto finale in territorio di Calenzano, all’altezza dell’incrocio con via di Pagnelle, nei pressi del vivaio Toscogarden, poco prima del collegamento con Prato.

La conducente dell’auto, una donna residente a Calenzano, è rimasta illesa ma profondamente sotto shock. Le condizioni del giovane sono apparse subito gravissime: l’arrivo dell’ambulanza medicalizzata della Misericordia di Sesto ha dato avvio a prolungate manovre di rianimazione, con massaggio cardiaco e ogni tentativo possibile da parte del personale sanitario, purtroppo senza esito. Andrea Piccardi è deceduto praticamente sul colpo.

Andrea Piccardi, che avrebbe compiuto 28 anni a giugno, aveva un legame significativo con il volontariato: aveva svolto il servizio civile presso la Misericordia di Chiesanuova, restando poi attivo come volontario per alcuni anni. La sua morte si inserisce in un quadro già segnato da numerosi episodi gravi su questa arteria stradale, da tempo considerata pericolosa e al centro di polemiche sulla sicurezza.