Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 6 maggio 2026, si è verificato un grave incidente stradale a Foggia. Coinvolte due auto. I dettagli.

Foggia, grave incidente stradale: scontro tra due auto

Nel pomeriggio di oggi, 6 maggio 2026, c’è stato un brutto incidente stradale tra viale Ofanto e via Gioberti, a Foggia. Due auto, una Mg e una Matiz, si sono scontrate, per cause ancora da accertare.

Sul posto, oltre ai soccorsi, anche le autorità, al fine di effettuare tutti i rilievi necessari a stabilire l’esatta dinamica del sinistro e le eventuali responsabilità.

Terribile incidente stradale a Foggia, coinvolte mamma e figlia di 9 anni: le loro condizioni

Nel pomeriggio di oggi due auto, per cause ancora da accertare, si sono scontrate a Foggia.

A bordo della Mg c’erano mamma e figlia di 9 anni, mentre a bordo della Matiz, un uomo e una donna. A avere la peggio nell’impatto sono state la madre e la bambina. Subito sono giunti sul posto i soccorsi che hanno trasportato entrambe in ospedale. Le loro condizioni non sarebbero gravi. Non hanno invece fatto ricorso alle cure dei sanitari l’uomo e la donna che occupavano la seconda vettura.

Ancora in corso le indagini per capire la dinamica del sinistro.