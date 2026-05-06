La profanazione della tomba di Pamela Genini, vittima di femminicidio nel 2025 per mano di Gianluca Soncin, ha dato origine a un’indagine complessa che unisce sviluppi investigativi e forte attenzione mediatica. Nelle ultime ore, nuovi aggiornamenti hanno riguardato la posizione dell’ex fidanzato della donna, ascoltato dai carabinieri per fare luce su alcuni aspetti ancora irrisolti.

Pamela Genini uccisa da Gianluca Soncin: la profanazione del corpo in cimitero

La vicenda riguarda la profanazione della tomba di Pamela Genini, 29enne uccisa il 14 ottobre 2025 dall’ex compagno Gianluca Soncin. Il fatto è stato scoperto il 23 marzo nel cimitero di Strozza, dove ignoti avrebbero aperto il feretro, decapitato il corpo e portato via la testa, tuttora non ritrovata.

Nel corso delle indagini, l’ex fidanzato Francesco Dolci è stato spesso al centro dell’attenzione mediatica. Lui ha sempre respinto ogni accusa, dichiarando di voler contribuire all’accertamento della verità. Tra gli elementi analizzati vi sarebbero alcune immagini di videosorveglianza che mostrerebbero un uomo aggirarsi nei pressi del cimitero durante la notte tra il 16 e il 18 marzo, periodo in cui l’area era chiusa per lavori.

Come riportato dal Corriere della Sera, sotto esame ci sarebbero alcune fotografie scattate dallo stesso Dolci al loculo tra novembre 2025 e marzo 2026: secondo la sua versione, sarebbero servite a documentare anomalie come viti allentate e condizioni trascurate della lapide. Tuttavia, gli inquirenti starebbero valutando anche la presenza di tracce sospette, come residui che potrebbero indicare interventi sulla chiusura del sepolcro.

Nel frattempo, il procedimento giudiziario a carico di Gianluca Soncin, accusato dell’omicidio, prenderà avvio a giugno con rito abbreviato.

Tomba di Pamela Genini profanata: l’ex fidanzato Francesco Dolci in caserma

Come riportato dall’Ansa, Francesco Dolci, 41 anni, imprenditore originario di Sant’Omobono Terme ed ex compagno di Pamela Genini, pare sia stato accompagnato nella mattinata di mercoledì 6 maggio presso la caserma del Comando Provinciale dei Carabinieri di Bergamo, in via delle Valli, da militari in borghese. Poco dopo il suo arrivo, sarebbe giunta anche la sua legale, Eleonora Prandi. Secondo le informazioni disponibili, Dolci — che al momento non risulta formalmente indagato nell’inchiesta per vilipendio di cadavere e sottrazione di resti — sarà ascoltato dagli investigatori. Restano ancora poco chiari i dettagli dell’audizione, ma nelle prossime ore potrebbero emergere elementi utili a chiarire la sua posizione e il contesto della vicenda.