Il processo a Giovanni Conversano: cosa contesta Serena Enardu

La relazione nata a Uomini e Donne è tornata al centro dell'attenzione: Serena Enardu ha querelato Giovanni Conversano per affermazioni ritenute diffamatorie, e il processo si svolge a Lecce

La storia che unì e poi divise Giovanni Conversano e Serena Enardu è uscita dalle pagine dei gossip per trasferirsi in aula. Dopo anni dalla fine della loro relazione, vicende legate a programmi televisivi e post sui social hanno portato la coppia al centro di un procedimento penale: la querela per diffamazione presentata da Enardu ha dato il via a un’istruttoria che ora è diventata processo.

Nel racconto giudiziario compaiono nomi, date e modalità di diffusione delle affermazioni che sarebbero lesive della reputazione: dal video pubblicato su Instagram alle riprese sui media online, fino al trasferimento del procedimento a Lecce per questioni di competenza territoriale. Accanto a Serena in aula si è presentata anche sua sorella Elga, come parte civile.

Le origini della vicenda e il passato in tv

Il rapporto tra i due ha radici nel mondo dei programmi di intrattenimento: si sono conosciuti a Uomini e Donne, con Conversano prima corteggiatore e poi tronista. Da quell’esperienza nacque una relazione seguita da migliaia di telespettatori, ma destinata a terminare dopo qualche anno.

Successivamente, entrambi hanno intrapreso percorsi sentimentali diversi: l’uomo si è sposato con Giada Pezzaioli, mentre Serena si è legata al cantante Pago. Questi passaggi restano elementi di contesto importanti per comprendere perché, anni dopo, commenti pubblici sulla loro vita privata abbiano acceso un conflitto pubblico.

Il ritorno al centro della scena tra reality e social

Il nodo della vicenda si stringe tra la fine del 2019 e i primi mesi del 2026: Serena partecipò a Temptation Island e successivamente a Grande Fratello Vip, momenti in cui la sua storia con Pago fu messa in discussione pubblicamente. In quella fase Conversano riprese a parlare dell’ex, usando i social e la tv per commentare il comportamento di Enardu. È in questo contesto che le parole e i video dell’ex tronista avrebbero ottenuto ampia circolazione, contribuendo a innescare la querela per lesione della reputazione.

Le affermazioni contestate e la denuncia

Tra le espressioni citate nell’imputazione compaiono frasi dal tono allusivo e offensivo che, secondo la querelante, avrebbero superato la legittima critica. Conversano è accusato di commenti come ‘Qualsiasi cosa va bene… mamma mi… basta che sia di carne…’ e osservazioni sulla ricerca di visibilità di Enardu. Queste battute sono state rilanciate da testate online, ampliando la portata delle dichiarazioni e il presunto danno.

Esempi e diffusione mediatica

Oltre ai post su Instagram, alcune interviste e video hanno alimentato la circolazione delle affermazioni, con conseguente amplificazione sui siti di gossip. Le testate che hanno ripreso i contenuti sono parte del procedimento perché, secondo l’accusa, hanno contribuito alla diffusione di materiale ritenuto diffamatorio: per questo motivo, i responsabili di due testate online risultano tra gli imputati insieme a Conversano.

L’iter giudiziario e i prossimi passi

La querela è stata presentata alla Procura di Cagliari tramite l’avvocata Monica Puggioni. L’indagine, coordinata dalla sostituta procuratrice Rita Cariello, si è conclusa con la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di Conversano. In sede di udienza predibattimentale, su eccezione della difesa rappresentata dagli avvocati Andrea Starace e Domenico Bitonto, il procedimento è stato trasferito a Lecce per competenza territoriale, dove ora si svolgono le udienze.

Cosa è in gioco e possibili scenari

Il tribunale dovrà valutare se le esternazioni abbiano oltrepassato la soglia della libertà di espressione e costituiscano invece diffamazione a danno di Enardu. La presenza di elementi come la ripresa da parte di testate online e la notorietà dei soggetti coinvolti rende il caso emblematico per i casi di reputazione nell’era digitale: la sentenza potrà avere effetti sulla valutazione del confine tra critica pubblica e offesa personale.

In attesa delle prossime udienze, resta da vedere come evolverà la trattazione processuale e quale sarà l’esito delle istanze difensive. La vicenda dimostra come rapporti nati sotto i riflettori possano ritornare a pesare sulla vita privata e professionale dei protagonisti quando le parole si moltiplicano online e sulla stampa.