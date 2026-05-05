Caso Nicole Minetti, prime risposte dall’estero arrivate in Procura Generale: cosa succede ora

La vicenda legata alla grazia concessa a Nicole Minetti è tornata al centro dell’attenzione giudiziaria e mediatica, con nuovi accertamenti avviati per verificare la correttezza della procedura e la sussistenza dei requisiti richiesti. Tra controlli documentali, indagini internazionali e approfondimenti sulla sua situazione personale, il caso si configura come un passaggio delicato in cui si intrecciano aspetti legali, etici e valutazioni sul percorso di reinserimento.

Caso Nicole Minetti: adozione, indagini e collaborazione della difesa

Proseguono gli accertamenti sulla regolarità dell’adozione del minore da parte di Minetti e del compagno Giuseppe Cipriani. L’indagine avviata dall’Inau (Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay) è ancora nelle fasi iniziali e richiederà diverse settimane, trattandosi di un procedimento che include controlli approfonditi e verifiche interne.

Dalle prime valutazioni disponibili, come riportato dall’Adnkronos emergerebbe che “per quello che si legge, gli step della procedura sembrano regolari”, anche in considerazione del fatto che l’adozione è stata resa esecutiva dal Tribunale per i minorenni di Venezia con un provvedimento del 19 luglio 2024.

Nel frattempo, i legali della donna, Emanuele Fisicaro e Antonella Calcaterra, avrebbero incontrato i magistrati milanesi, consegnando ulteriore documentazione a integrazione di quella già prodotta e ribadendo la piena disponibilità a collaborare “per arrivare prima possibile alla definizione del caso”.

Gli approfondimenti si muovono quindi su un doppio binario: da un lato la verifica della legittimità dell’iter adottivo, dall’altro la valutazione del percorso personale dell’ex consigliera. Solo al termine di queste analisi si capirà se il parere della Procura generale, destinato al ministero della Giustizia e successivamente al Colle, sarà confermato o modificato, anche alla luce dei dubbi sollevati da un’inchiesta giornalistica che ha messo in discussione alcuni elementi della vicenda.

Caso Nicole Minetti, prime risposte dall’estero arrivate in Procura Generale: cosa succede ora

Come riportato dall’Ansa, alla Procura generale di Milano stanno progressivamente arrivando i primi esiti degli approfondimenti disposti anche fuori dall’Italia, in particolare tra Uruguay e Spagna, nell’ambito dell’istruttoria integrativa sulla grazia concessa a Nicole Minetti. La procuratrice generale Francesca Nanni e il sostituto Gaetano Brusa si esprimeranno solo quando il quadro sarà completo e definito; qualora dovessero emergere elementi “ostativi”, il loro orientamento potrebbe essere rivisto. Per ora, tuttavia, il parere non è atteso nell’immediato. Le verifiche, affidate anche all’Interpol con “raccomandando la massima urgenza”, si concentrano su diversi aspetti: dalla correttezza della documentazione fino all’analisi degli spostamenti della 41enne tra Punta de l’Este, Ibiza, Milano, Roma e Boston, dove il bambino è stato curato.

Un punto chiave riguarda inoltre la verifica dell’effettivo cambiamento di vita, con particolare attenzione alla presenza di una “seria volontà di riscatto sociale”. Secondo quanto emerso dall’Adnkronos, le prime risultanze non evidenzierebbero carichi pendenti o nuove indagini a suo carico, e le banche dati delle forze di polizia non restituiscono segnalazioni rilevanti.