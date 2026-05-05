Flotilla, corte proroga la detenzione di Avila e Abukeshek in Israele

Roma, 5 mag. (askanews) – L’attivista brasiliano Thiago Avila e il cittadino spagnolo di origini palestinesi Saif Abukeshek arrivano in un tribunale ad Ashkelon, in Israele, per una seconda udienza dopo essere stati prelevati a fine aprile a bordo di un’imbarcazione della flotilla diretta a Gaza, mentre si trovavano al largo di Creta, in acque internazionali, e trasferiti in Israele per essere interrogati.

Il tribunale israeliano ha prorogato la loro detenzione di altri sei giorni, fino a domenica 10 maggio, tempo necessario per ulteriori interrogatori. Domenica scorsa la loro detenzione era stata prorogata di due giorni.La legale Hadeel Abu Salih ha denunciato la tortura psicologica a cui sono sottoposti i due attivisti in detenzione: “Oggi il tribunale ha concesso una seconda proroga per la detenzione illegale di Thiago e Saif.

La proroga è stata di sei giorni, il che significa che la prossima udienza si terrà domenica. Abbiamo chiarito oggi davanti al tribunale che, prima di tutto, stiamo parlando di una detenzione illegale che deve finire ora e che entrambi devono essere rilasciati immediatamente e senza condizioni”. “Abbiamo parlato anche delle condizioni di detenzione, che equivalgono a tortura psicologica, dato che sia Thiago che Saif sono tenuti in isolamento da quando sono stati trasferiti sotto la custodia dei servizi penitenziari israeliani e vengono bendati ogni volta che vengono portati fuori dalla cella, persino quando devono sottoporsi a una procedura medica”.La polizia israeliana – denuncia la legale – sta cercando continuamente di collegare gli aiuti umanitari ad Hamas, un modo per criminalizzare la solidarietà con i palestinesi.

“Nelle precedenti flotille, gli attivisti venivano portati davanti al tribunale per l’immigrazione e non davanti a un tribunale civile”, ha concluso l’avvocata di Thiago e Saif, secondo la quale si vuole sottoporli a sospetti penali e indurre gli altri attivisti a non partecipare a questo tipo di missioni.