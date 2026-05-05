Un grave incidente si è verificato all’alba nel sestiere di San Polo, a Venezia, dove tre giovani sono caduti in un rio. L’episodio si è concluso con un esito drammatico: uno dei ragazzi, un ventenne, è stato recuperato morto. Le operazioni di soccorso sono state immediate, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare, mentre proseguono gli accertamenti sulla dinamica dell’accaduto.

Tragedia a Venezia: emergenza nel sestiere di San Polo

Come riportato da Sky Tg24, l’incidente si è verificato nelle primissime ore della mattinata, intorno alle 5, nel sestiere veneziano di San Polo, lungo un rio della zona. Tre giovani sarebbero finiti improvvisamente in acqua per motivi ancora in fase di accertamento. La situazione ha subito destato allarme: due di loro sono stati recuperati in tempi rapidi grazie al passaggio fortuito di un’imbarcazione, che li ha tratti in salvo prima che la corrente potesse avere conseguenze peggiori.

Il terzo ragazzo, invece, è scomparso sotto la superficie senza più riemergere. Poco dopo, alle 5:30 circa, è scattato l’intervento dei Vigili del fuoco, impegnati in un’operazione di soccorso in ambiente lagunare complesso e caratterizzato da scarsa visibilità.

Sono state inviate due autopompe lagunari dalla sede di Venezia Dorsoduro, affiancate dai sommozzatori del nucleo regionale.

Sul posto sono arrivati anche i carabinieri e gli operatori sanitari del Suem 118 per prestare assistenza e coordinare le fasi di emergenza.

Tragedia a Venezia: tre giovani finiscono in acqua, morto un 20enne

Le operazioni di ricerca si sono concentrate nell’area antistante la caserma della Guardia di Finanza a Campo San Polo, dove le correnti e la conformazione dei canali hanno reso più complesso il lavoro dei sommozzatori. Dopo diverse immersioni e una fase di perlustrazione prolungata, intorno alle 7:15 è stato individuato e recuperato il corpo del giovane disperso, un ventenne di origine polacca, purtroppo già privo di vita.

Il recupero ha segnato la conclusione delle ricerche in acqua, mentre restano aperti gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e capire come i tre ragazzi siano finiti nel rio. Le autorità stanno lavorando per chiarire ogni dettaglio dell’episodio, che ha richiesto il coordinamento di più squadre di soccorso in un contesto particolarmente delicato come quello della laguna veneziana.