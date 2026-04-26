Nella mattinata di domenica 26 aprile, nei pressi della stazione ferroviaria di Venezia Santa Lucia, è stato scoperto il cadavere di un uomo nel Canal Grande. L’episodio è ora al vaglio delle autorità, che stanno cercando di chiarire le cause del decesso, al momento ancora incerte.

Tragico ritrovamento alla stazione di Venezia Santa Lucia

Come riportato da La Nuova di Venezia e Mestre, nella mattinata di domenica 26 aprile, nei pressi del piazzale della stazione ferroviaria di Venezia Santa Lucia, è stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo. Il cadavere sarebbe stato individuato e poi recuperato nel Canal Grande, davanti allo sguardo dei numerosi turisti presenti in zona.

Le forze dell’ordine stanno ancora svolgendo le procedure di identificazione, mentre restano da chiarire con precisione le circostanze dell’accaduto.

Dramma a Venezia, individuato un cadavere nel Canal Grande: chi sarebbe l’uomo morto

Secondo una prima ricostruzione de Il Gazzettino, l’uomo — un senza fissa dimora di circa 50 anni, originario della Serbia — si trovava seduto nei pressi della riva, tra il ponte di Calatrava e il terminal ferroviario, non lontano dal palazzo della Regione.

Potrebbe essere scivolato improvvisamente o aver perso l’equilibrio a causa di un malore, finendo così in laguna senza possibilità di soccorso. Il recupero sarebbe stato effettuato dagli agenti della polizia ferroviaria insieme alla polizia locale, con il supporto dei vigili del fuoco.

Il decesso è stato constatato da un medico giunto dall’ospedale e, successivamente, il corpo è stato coperto in attesa delle verifiche scientifiche. Alcuni residenti avrebbero riferito di averlo visto spesso in quell’area, dove si sedeva a osservare l’acqua del Canal Grande. Sul posto è intervenuta anche la Polizia Scientifica per ulteriori rilievi.