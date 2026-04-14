Nella stessa area dove è stato trovato il corpo della vittima, è stato trovato anche un 36enne ferito.

Tragedia nella notte a Ravenna, dove è stato trovato il cadavere di un ragazzo senegalese di 29 anni, ucciso a coltellate. Nella stessa zona trovato anche un 36enne originario del Mali ferito. In corso le indagini.

Tragedia a Ravenna, trovato il cadavere di un 29enne: ucciso a coltellate

Nella notte è stato trovato a Ravenna il corpo senza vita di un 29enne senegalese.

Il giovane sarebbe stato ucciso a coltellate, una delle quali alla gola. Il cadavere è stato trovato in via Antico Squero, nel quartiere Darsena. Nella stessa zona è stato trovato un 36enne originario del Mali ferito anche lui da un’arma da taglio. L’uomo è stato portato in ospedale, non sarebbe in pericoli di vita.

Ravenna, 29enne uccido a coltellate: indagini in corso

Come visto un ragazzo di 29 anni senegalese è stato trovato morto accoltellato nella notte a Ravenna, mentre un 36enne del Mali è stato trovato ferito. Sul posto, oltre ai soccorsi, i Carabinieri, la polizia e la Guardia di Finanza. La zona dove è stato ritrovato il cadavere è stata chiusa per effettuare tutti i rilievi del caso. Al via le indagini per capire chi abbia ucciso il 29enne e ferito il 36enne.