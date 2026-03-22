Un episodio di violenza avvenuto nella periferia est di Roma ha riportato l’attenzione sul tema della sicurezza nelle aree urbane più marginali e sugli spazi abbandonati, spesso teatro di episodi criminali. Nella zona è stato trovato il cadavere di un uomo senza vita all’interno di un casolare dismesso, elemento che ha immediatamente avviato le indagini e portato gli investigatori a ricostruire rapidamente quanto accaduto e a individuare un presunto responsabile nel giro di poche ore.

Cadavere di un uomo trovato in un casale a San Basilio: i segni sul corpo e le ipotesi

Come riportato da Roma Today, nel pomeriggio di sabato 21 marzo, nel quartiere San Basilio a Roma, è stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo di 37 anni, di origine moldava, all’interno di un casolare dismesso in via Giggi Spaducci, area situata tra la Nomentana e la periferia est della Capitale. Sul cadavere erano presenti evidenti tracce di violenza, che hanno subito fatto ipotizzare una morte violenta. La vittima, che risultava avere alcuni precedenti per reati contro il patrimonio, è stata identificata nel corso delle prime attività investigative grazie agli accertamenti coordinati dalla Procura di Roma. Sul luogo del ritrovamento sono intervenuti gli agenti della Squadra Mobile, la Polizia Scientifica e il medico legale per i rilievi tecnici e le verifiche necessarie a ricostruire la dinamica dei fatti.

Cadavere di un uomo trovato in un casale a San Basilio: indagini e fermo del sospettato

Le indagini, avviate immediatamente dopo il ritrovamento del corpo, hanno consentito di individuare in breve tempo un presunto responsabile: un cittadino di nazionalità romena, fermato con l’accusa di omicidio volontario. Come riportato da Rai News, l’uomo, secondo quanto emerso, avrebbe ammesso le proprie responsabilità, dichiarando di aver colpito la vittima con una spranga alla testa e a una gamba al termine di una lite degenerata, scaturita da un diverbio con offese rivolte ai familiari. Il movente sembrerebbe quindi riconducibile a una discussione personale poi sfociata in violenza.

L’area in cui è avvenuto il fatto è caratterizzata dalla presenza di edifici abbandonati e condizioni di degrado, spesso frequentati da persone in situazioni di marginalità. Le autorità proseguono comunque gli approfondimenti per chiarire eventuali ulteriori aspetti e verificare se vi siano altri elementi rilevanti legati alla vicenda.