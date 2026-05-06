Cinquant'anni dal terremoto del Friuli: memoria e modello di ricostruzione

A gemona e nei paesi vicini si ripercorre il percorso che trasformò la tragedia del 6 maggio 1976 in un modello di ricostruzione basato su sindaci, comunità e protezione civile

Il terremoto del 6 maggio 1976, con una scossa di magnitudo 6.4, ha segnato profondamente il Friuli e l’intera Italia: furono circa 990 i morti, oltre 3.000 i feriti e più di 100.000 persone costrette a lasciare le proprie abitazioni. Questo anniversario non è soltanto memoria dei lutti, ma anche momento per riflettere sulle scelte che portarono a una ricostruzione rapida e partecipata e sul ruolo che le istituzioni e la società civile svolsero in quella fase drammatica.

Nel convegno e nella seduta straordinaria a Gemona hanno preso parola il presidente della Repubblica e numerose autorità locali e nazionali, richiamando la necessità della prevenzione e ricordando il valore del modello Friuli. Tra i simboli che emergono nelle testimonianze resta l’immagine dell’Orcolat, la creatura mitica che nella tradizione locale rappresenta la furia della terra: un elemento culturale che, come la storia dimostra, si è accompagnato alla determinazione delle comunità nel ricostruire.

Il ricordo istituzionale e la partecipazione civica

Le commemorazioni hanno visto la partecipazione di figure istituzionali come il Capo dello Stato, il presidente della Giunta regionale e vari ministri, che hanno sottolineato come la risposta al sisma abbia coinvolto una rete di autonomie locali e abbia dato impulso a strumenti nazionali, tra cui la nascente Protezione civile.

Vecchi e nuovi equilibri sono stati rimessi in discussione dalle vicende successive, come la condanna per omicidio colposo del sindaco di Preone che ha alimentato proteste di amministratori locali: al centro del dibattito rimane la necessità di tutelare chi opera in emergenza e di garantire certezze normative per i sindaci e i volontari.

I protagonisti della rinascita

All’origine della ricostruzione ci furono sindaci, comitati di cittadini e figure istituzionali come il commissario nazionale che coordinarono soccorsi e interventi. La fiducia concessa ai primi cittadini – spesso giovani e radicati nelle comunità – permise una gestione meno burocratica dei fondi e dei cantieri, evitando sprechi e scandali. L’esperienza dimostrò l’efficacia di un approccio partecipato dove l’azione pubblica affiancò iniziative private e solidarietà internazionale, creando un percorso di rinascita in cui economia, lavoro e coesione sociale furono considerati parti complementari della ricostruzione.

Il modello Friuli: priorità e metodologie

Il cosiddetto modello Friuli non è stato solo pragmatismo edilizio, ma una scelta chiara di priorità: secondo l’indicazione divenuta famosa, prima le fabbriche, poi le case, poi le chiese, per rimettere subito le persone al lavoro e ricostruire la vita economica del territorio. Questo approccio si tradusse in politiche concrete: risorse dirette ai comuni, snellimento delle procedure e un forte coordinamento locale-nazionale che accelerò i tempi rispetto ad altri scenari di calamità.

Strumenti e risultati

Grazie a fondi pubblici e contributi privati si costituirono strumenti finanziari locali per sostenere imprese e famiglie; vennero impiegate tendopoli e prefabbricati nelle fasi d’emergenza, seguiti da progetti di recupero puntuali. Il risultato fu non solo la ricostruzione di edifici — secondo alcune stime oltre 17.000 abitazioni rase al suolo e altre 70.000 danneggiate — ma una trasformazione economica e culturale che pose le basi per istituzioni e iniziative come l’Università del Friuli e una rinnovata partecipazione civica.

Le lezioni attuali: prevenire, responsabilizzare, tutelare

Dal ricordo emergono indicazioni ancora attuali: la prevenzione non deve limitarsi alla mitigazione degli effetti, ma richiede politiche di lavoro sul territorio, norme chiare per gli operatori e investimenti nelle infrastrutture. Le polemiche recenti mettono in luce tensioni tra responsabilità penali e attività volontaria: per questo molte comunità chiedono garanzie e tutele per chi si impegna nelle emergenze. La memoria del 6 maggio 1976 diventa così un monito a trasformare l’esperienza storica in linee guida pratiche per il futuro.

La vicenda friulana resta un esempio di come una tragedia possa generare una risposta collettiva e istituzionale capace di innovare. Tra mito e realtà, tra il richiamo dell’Orcolat e l’impegno dei sindaci, la lezione più forte è che la resilienza si costruisce con organizzazione, fiducia reciproca e azioni concrete: elementi che la società italiana è chiamata a rinnovare, per non limitarsi a ricordare ma per prepararsi meglio a ogni possibile calamità.