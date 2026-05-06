Bayern-Psg, episodi dubbi e arbitro Pinheiro sotto accusa

Un racconto delle decisioni arbitrali che hanno segnato Bayern Monaco-Psg e indicazioni su formazioni, arbitri e trasmissione

La semifinale di ritorno di Champions League tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain all’Allianz Arena ha assunto toni nervosi fin dai primi minuti. In una partita programmata per mercoledì 6 maggio 2026, con l’andata terminata 5-4 per il Psg, ogni episodio è stato amplificato dall’alto valore della posta in palio e dalla folla presente.

Le scelte dell’arbitro e l’intervento del VAR sono diventati subito il centro della contesa, con proteste energiche da parte di staff tecnico e tifosi.

Oltre al confronto di Monaco, il quadro delle semifinali comprendeva anche Arsenal contro Atletico Madrid, disputata martedì 5 maggio 2026 all’Emirates Stadium sull’1-1 dell’andata. Le due gare, trasmesse rispettivamente da Sky e Amazon Prime Video, hanno rappresentato l’atto conclusivo di una settimana intensa che porterà alla finalissima del 30 maggio 2026 alla Puskás Arena di Budapest.

Gli episodi che hanno infiammato la partita

Al 30′ del secondo tempo l’attenzione è esplosa su un intervento di Nuno Mendes. Il terzino del Psg, già ammonito per un fallo su Olise, ha toccato il pallone con la mano bloccando una ripartenza del Bayern: la squadra di casa e la panchina di Kompany hanno chiesto il secondo cartellino e la conseguente espulsione, invocando il regolamento in materia di prevenzione di chiare opportunità di rete.

L’arbitro designato, João Pinheiro, ha però fischiato un precedente fallo a favore del Psg e ha concesso un calcio di punizione agli ospiti, provocando vivaci proteste.

Decisione al 30′ e reazione del Bayern

La contestazione sul gesto di Mendes è stata motivata dalla sequenza immediata: i giocatori del Bayern hanno ritenuto che il contatto fosse volontario e tale da interrompere una situazione pericolosa. L’arbitro ha interpretato la dinamica in modo diverso, giudicando prevalente un’infrazione precedente e dunque non applicando il secondo giallo. Il contrasto tra la percezione del pubblico e la scelta del direttore di gara ha accentuato la tensione nello stadio, con la tribuna che ha reagito rumorosamente ad ogni decisione successiva.

Il caso Vitinha-Neves

Due minuti dopo un altro episodio ha aumentato il clima di polemica: un rinvio di Vitinha dall’interno dell’area ha colpito il braccio largo del compagno João Neves. Il Bayern ha chiesto il rigore per tocco di mano in area, ma l’arbitro ha lasciato giocare, valutando il contatto come involontario. Anche in questo frangente le proteste sono state immediate e convinte, senza però ottenere alcuna rettifica dal VAR, dove era presente l’italiano Marco Di Bello.

Designazioni, formazioni e dirette tv

Per la sfida di Monaco l’arbitro è stato il portoghese João Pinheiro, assistito da Bruno Jesus e Luciano Maia, con il norvegese Espen Eskas quarto ufficiale e il VAR affidato a Marco Di Bello insieme a Tiago Martins. Sul fronte schieramenti, Kompany ha confermato Neuer tra i pali nonostante alcuni assenti tra cui Gnabry e un altro elemento indicato come “Guerriero” nelle fonti, mentre il Psg ha dovuto rinunciare a Achraf Hakimi, sostituito da Zaire-Emery in un ruolo adattato.

Probabili undici e scelte tecniche

Le formazioni annunciate prima del fischio vedevano una disposizione offensiva confermata per il Psg con Dembélé, Kvaratskhelia e Doué davanti, mentre il Bayern puntava su Kane supportato da Musiala e Díaz. Le scelte degli allenatori riflettevano sia le condizioni fisiche dei giocatori sia l’approccio tattico alla doppia partita: il Bayern cercava maggior incisività in attacco, il Psg difendeva il vantaggio complessivo maturato all’andata.

Il contesto sportivo e le implicazioni

L’andata al Parc des Princes aveva regalato un punteggio spettacolare, 5-4 per il Psg, che ha reso la gara di ritorno ancora più incerta e ricca di spunti. Sul fronte inglese, l’altra semifinale tra Arsenal e Atletico Madrid era partita il 5 maggio 2026 dall’1-1 del Wanda Metropolitano e si è disputata all’Emirates Stadium, trasmessa in esclusiva da Sky. La posta in palio è elevata: la vincente di entrambe le sfide accederà alla finalissima del 30 maggio 2026 alla Puskás Arena di Budapest.

Quote, pronostici e spunti finali

I bookmakers avevano indicato Arsenal e Bayern Monaco come favorite per le rispettive gare, con quote che riflettevano la fiducia nei padroni di casa. Per la sfida di Monaco, alla luce del 5-4 dell’andata, molti analisti suggerivano puntate sugli over gol. In ogni caso, le decisioni arbitrali viste in campo hanno dimostrato quanto l’interpretazione degli episodi possa influenzare il corso di una competizione cosi prestigiosa, sottolineando il ruolo cruciale del direttore di gara e del supporto tecnologico nella moderna Champions League.

In conclusione, le proteste per gli episodi di Monaco restano parte integrante della narrazione sportiva: la partita ha messo in evidenza sia il valore agonistico delle due squadre sia le difficoltà di chi deve prendere decisioni in tempo reale, con il VAR chiamato spesso a interpretare movimenti rapidi e sfumature. Per gli appassionati resta la curiosità di vedere come questi episodi influenzeranno il proseguio della competizione verso Budapest.