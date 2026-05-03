La morte di Alex Zanardi ha suscitato profonda commozione, riportando al centro non solo la sua straordinaria carriera sportiva, ma anche il dolore umano vissuto dalla sua famiglia. Attraverso le parole della mamma emerge un ritratto intimo e toccante, che va oltre il personaggio pubblico e restituisce il ricordo di un uomo amato e indimenticabile.

Morto Alex Zanardi a 59 anni: il dolore di mamma Anna

La scomparsa di Alex Zanardi ha lasciato un vuoto profondo nella sua famiglia, soprattutto nella madre Anna, che ha raccontato il proprio dolore in un’intervista concessa a La Repubblica. La donna ha ricordato il figlio con parole cariche di affetto e nostalgia: “Resta tutto questo amore.

Resta la dolcezza, ecco che cosa resta”, sottolineando come Alex sia stato per lei una presenza straordinaria. Lo ha descritto come “un ragazzo dolcissimo, un ragazzo stupendo”, capace di regalarle immense soddisfazioni nel corso della sua vita, sia come pilota sia come atleta paralimpico.

Fino a poche ore prima, secondo quanto riferito, Alex non avrebbe mostrato particolari criticità oltre alle conseguenze permanenti dell’incidente del 2020.

La situazione sarebbe precipitata rapidamente e le cause del decesso non sarebbero ancora chiare: si parla di possibili complicazioni improvvise, come “un arresto cardiaco” o “una polmonite fulminante”. La madre ha ammesso tutta la propria stanchezza e incredulità davanti a un dolore arrivato inaspettatamente.

Morto Alex Zanardi, le parole piene di dolore della mamma: “Sarò stata molto cattiva nella mia vita precedente”

La storia personale di Anna è stata segnata da altre perdite dolorose: in passato aveva già affrontato la morte del marito Dino, scomparso a 54 anni per un tumore, e quella di una figlia appena sedicenne. “Troppo dolore, sarò stata molto cattiva nella mia vita precedente” Per questo, la perdita di Alex rappresenta un ulteriore colpo difficilissimo da sostenere. “Adesso è dura, è davvero dura”, ha confessato, ricordando come in passato fosse riuscita a rialzarsi, ma oggi senta tutto il peso della sofferenza.

Nel ripercorrere la vita del figlio, Anna ha ricordato con orgoglio i momenti più importanti della sua carriera. Alex Zanardi disputò 44 Gran Premi in Formula 1 e, dopo l’amputazione di entrambe le gambe in seguito al terribile incidente del 2001, riuscì a reinventarsi diventando uno dei simboli mondiali dello sport paralimpico. Le sue vittorie e il suo atteggiamento positivo lo hanno trasformato in un esempio internazionale di resilienza e determinazione. Anche dopo il grave incidente del 19 giugno 2020, durante una staffetta benefica in handbike vicino a Pienza, riuscì a sopravvivere seppur con gravi conseguenze. Per sua madre, però, al di là dei successi pubblici, resta soprattutto il ricordo del figlio: “Per me Alex è stato il massimo, davvero”.