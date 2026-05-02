Il mondo dello sport e non solo piange il pilota e campione paralimpico, che ha insegnato a tutti a non mollare mai.

Il mondo dello sport e non solo piange Alex Zanardi, il pilota e campione paralimpico è morto all’età di 59 anni. Ad annunciarlo la sua famiglia. Alex ha insegnato a tutti noi a non arrendersi mai e a reagire con positività alle avversità della vita. Due sono stati i gravissimi incidenti nei quali è stato coinvolto, uno nel 2001, che gli causò l’amputazione delle gambe, l’altro nel 2020.

Addio ad Alex Zanardi: l’incidente del 2001 che gli causò l’amputazione delle gambe

Alex Zanardi è morto a soli 59 anni, lasciando un vuoto incolmabile. Oltre alla sua immensa carriera sportiva, Alex è stato un simbolo di resilienza, ha insegnato a tutti noi che nella vita non bisogna mai arrendersi, nonostante le difficoltà.

Sono stati due gli incidenti gravissimi in cui è rimasto coinvolto. Il primo nel 2001. Era per l’esattezza il 15 settembre a Lausitzring, in Germania. Alex era tornato nella categoria Cart quando, a tredici giri dalla fine, subito dopo l’ultima sosta ai box, la sua vettura ha perso aderenza, tradita dai liquidi presenti sulla pista, diventando incontrollabile.

La monoposto, dopo essersi girata di colpo, attraversa la carreggiata e resta esposta proprio mentre stanno arrivando a tutta velocità Carpentier e Tagliani. Il primo è riuscito a evitarlo, il secondo non ha potuto. Lo scontro è stato terribile, con la vettura di Tagliani che ha preso in pieno la parte anteriore di quella di Zanardi, spezzandola in due. Zanardi rimane in coma farmacologico per 4 giorni, le sue condizioni sembrano così disperate da ricevere l’estrema unzione. Dopo 15 giorni, miracolosamente Zanardi migliora, anche se ha dovuto subire l’amputazione di entrambe le gambe. Il pilota però non si è mai arreso e, dopo una lunghissima riabilitazione, e tornato a gareggiare, diventato campione paralimpico.

Addio ad Alex Zanardi: l’incidente del 2020, lo scontro con un camion

Dopo quello terribile del 2001, Alex Zanardi, nel 2020, è stato vittima di un altro tremendo incidente. Durante una staffetta di beneficenza dai lui organizzata, nei pressi di Pienza Zanardi ha perso il controllo della sua handbike e, cadendo, è finito contro un camion che stava procedendo nella direzione opposta. Il casco non ha retto allo scontro, e Zanardi è finito con la testa sotto una ruota del camion. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime, è stato sottoposta con urgenza a un intervento di neurochirurgia per provare a ridurre le conseguenze dell’impatto. Per un mese è rimasto in coma farmacologico, subendo altri tre interventi. Solo nel dicembre del 2021 può tornare a casa dove comincerà per lui una lunghissima riabilitazione.