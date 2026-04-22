Imoco Conegliano campione d'Italia: otto scudetti di fila

Il 22 aprile 2026 resterà nelle statistiche del volley femminile italiano: la Prosecco Doc Imoco A. Carraro Conegliano ha ottenuto l’ottavo scudetto consecutivo, il nono complessivo nella sua storia, regolando la Numia Vero Volley Milano in Gara 4 alla Allianz Cloud. Il successo è arrivato con un netto 3-0 nei set, chiudendo la serie sul 3-1 a favore delle venete e certificando il consolidamento di un ciclo sportivo di alto livello.

La partita e i numeri chiave

Sul parquet dell’Allianz Cloud Conegliano ha imposto il proprio ritmo fin dai primi scambi, portandosi avanti con autorità nei tre parziali conclusivi. I parziali definitivi sono stati rispettivamente 25-17, 25-22 e 25-22, numeri che raccontano una partita in cui la squadra guidata da Daniele Santarelli ha saputo calare la presa nei momenti decisivi.

Tra le protagoniste, Isabelle Haak è risultata la miglior realizzatrice con 19 punti, mentre la capitana avversaria Paola Egonu ha messo a referto 24 punti per Milano, senza però riuscire a ribaltare l’esito finale.

Elementi tattici determinanti

L’equilibrio è stato rotto dalla qualità del servizio e dalla concretezza a muro delle gialloblu: il muro e la pressione al servizio hanno spesso costretto la seconda linea milanese a soluzioni affrettate.

L’apporto delle centrali, in particolare la coppia italiana presente in rosa, ha dato supporto sia in fase di copertura che in quella di attacco; questi aspetti tecnici si sono rivelati fondamentali per limitare le fonti di punto di Milano.

La lettura della serie e le reazioni

La finale non è stata una passeggiata per Conegliano: dopo la battuta d’arresto in Gara 3 al Palaverde, quando Milano era riuscita a riaprire la serie vincendo 3-1, la pressione è aumentata. Tuttavia la risposta delle Pantere è stata immediata e concreta. Il risultato di Gara 4 dimostra come la rosa veneta abbia saputo gestire la tensione, sfruttando l’esperienza nei momenti chiave per chiudere la contesa senza ricorrere alla decisiva Gara 5.

Le parole in campo

Da parte milanese, il tecnico Stefano Lavarini aveva chiesto determinazione e continuità dopo la vittoria in trasferta che aveva ridato speranze alla sua squadra; la prestazione della sua capitana è stata di spessore, ma non sufficiente per ribaltare la tendenza della serie. Dall’altra parte, l’allenatore di Conegliano ha potuto contare su un collettivo ben amalgamato che, oltre alle individualità, ha mostrato una gestione tattica e mentale vincente.

Conseguenze e prospettive future

Con il titolo nazionale messo in cassaforte, la Imoco Conegliano consolida un dominio senza precedenti nel campionato italiano, arrivando così a otto scudetti consecutivi e nove nella storia societaria. Questa vittoria rappresenta una risposta dopo i passi falsi nelle competizioni internazionali e nazionali della stagione, permettendo al club di confermare la propria forza sul palcoscenico interno.

Prossimi obiettivi

Lo sguardo del club ora si sposta anche alle competizioni europee: la squadra è attesa alla Final Four di Champions League, in calendario il 2 e il 3 maggio a Istanbul, appuntamento che offrirà un banco di prova internazionale per valutare il livello reale della rosa contro le migliori formazioni continentali. Per Milano, invece, la sfida sarà ripartire da quanto di buono mostrato nella serie per costruire un progetto di crescita.

In sintesi, questa finale ha confermato la supremazia veneta nel panorama italiano: la vittoria a Milano certifica non solo la qualità tecnica della Prosecco Doc Imoco A. Carraro Conegliano, ma anche la capacità di gestire le pressioni di una serie lunga e combattuta. Il risultato alza il sipario su nuove ambizioni europee per la società e traccia spunti di riflessione per la Numia Vero Volley Milano in vista delle prossime stagioni.