GP Barcellona 2026: Hamilton vince con la Ferrari, Leclerc si ritira

Lewis Hamilton ha vinto il GP di Barcellona 2026 con la Ferrari, mettendo fine a un digiuno di vittorie durato 31 gare. Scopri tutti i dettagli della gara e le reazioni dei tifosi.

Il Circuito di Barcellona-Montmeló ha assistito a una giornata storica per la Formula 1. Lewis Hamiltondopo un digiuno di vittorie durato 31 Gran Premi, ha conquistato il successo con la Ferrariscrivendo un nuovo capitolo nella storia del Cavallino Rampante.

La gara, caratterizzata da temperature elevate e condizioni tecniche impegnative, ha visto Hamilton dominare dalla partenza, sfruttando al meglio le gomme Pirelli e una strategia impeccabile.

La vittoria del sette volte campione del mondo ha lasciato il segno non solo per il risultato in sé, ma anche per il modo in cui è stata ottenuta.

La strategia vincente di Hamilton e la Ferrari

Hamilton ha dimostrato una padronanza tecnica eccezionale, gestendo le gomme e il passo di gara con una precisione che ha lasciato pochi margini agli avversari.

La Ferraricon una vettura in forma smagliante, ha confermato la sua competitività in condizioni di alta temperatura, un punto di forza che ha permesso al team di Maranello di brillare.

La scelta delle gomme è stata cruciale: la Pirelli ha portato in Catalunya la gamma più morbida, puntando sulla C4 Soft per garantire prestazioni elevate.

Hamilton ha saputo sfruttare al meglio queste gomme, mantenendo un ritmo costante e senza commettere errori.

Il ritiro di Leclerc e le conseguenze

Non è stata una giornata facile per il compagno di squadra di Hamilton, Charles Leclercche ha dovuto ritirarsi a causa di un problema tecnico. Il monegasco, partito in terza posizione, ha visto svanire le sue speranze di vittoria quando la sua vettura ha avuto un guasto al servosterzo durante una curva, costringendolo a lasciare la pista.

Il ritiro di Leclerc ha aperto la strada a Hamilton, che ha potuto gestire il vantaggio accumulato senza pressioni. La delusione per il ritiro del pilota monegasco è stata palpabile, ma la vittoria di Hamilton ha comunque regalato un giorno di festa ai tifosi della Ferrari.

Le reazioni dei tifosi e il futuro del campionato

La vittoria di Hamilton ha scatenato un’ondata di reazioni tra i tifosi, con commenti entusiasti e critiche verso chi aveva messo in dubbio le capacità del pilota britannico. Alcuni hanno paragonato questa vittoria a quelle del 2007un anno memorabile per la Formula 1.

La gara ha anche riaperto il dibattito sullo sviluppo delle vetture e sul gap di motore tra le varie scuderie. La Ferrari, nonostante i progressi, deve ancora affrontare sfide tecniche per competere alla pari con la Mercedes e la McLaren.

Con questa vittoria, Hamilton ha dimostrato che, con la macchina giusta, può ancora competere ai massimi livelli. Il campionato è ora più aperto che mai, e i prossimi Gran Premi saranno decisivi per determinare il destino del titolo.