Il calciomercato estivo è in pieno fermento con numerose trattative in corso. Scopri le ultime novità su trasferimenti e possibili scambi tra le squadre di serie A.

Il calciomercato estivo del 2026 è in pieno fermento, con numerose trattative che tengono banco tra le principali squadre di serie A. Le società sono impegnate in trattative complesse per rinforzare le proprie rose in vista della prossima stagione. Tra i movimenti più interessanti, spiccano quelli che coinvolgono l’Interla Juventus e altre squadre di vertice.

Le operazioni di mercato sono caratterizzate da scambi, cessioni e acquisti mirati a migliorare le prestazioni delle squadre. I dirigenti sportivi sono al lavoro per trovare le soluzioni migliori, spesso dovendo fare i conti con le esigenze economiche e tecniche delle rispettive società.

Inter: le trattative in corso e i possibili acquisti

L’Inter è una delle squadre più attive sul mercato.

Tra i nomi più caldi figurano Manu Konécentrocampista della Roma, e Palestraterzino destro. La società nerazzurra è in trattativa anche per Frattesicentrocampista del Sassuolo, che potrebbe essere scambiato con Cambiaso della Juventus.

Un altro nome che circola con insistenza è quello di Brahim Diazla cui futura destinazione dipenderà dalle prestazioni ai Mondiali. L’Inter è anche interessata a Ndoyealternativa a Palestra, e a Pavarddifensore francese che non rientra nei piani del nuovo allenatore.

Le dichiarazioni dei protagonisti

Il nuovo allenatore dell’Inter, Chivuha ribadito la sua fiducia in Bastonismentendo le accuse di simulazione. Intanto, Taremiex giocatore nerazzurro, ha espresso il suo apprezzamento per l’Inter, sottolineando l’importanza di separare sport e politica.

Juventus: le mosse di Carnevali e le trattative in corso

La Juventuscon il nuovo ad Carnevalista lavorando per rafforzare la squadra. Tra i nomi in uscita figura Bremerdifensore brasiliano, per il quale l’Inter potrebbe fare un’offerta con una clausola di plusvalenza.

La società bianconera è anche interessata a Frattesicentrocampista dell’Inter, e a Tavaresgiovane talento portoghese. Le trattative sono complesse e richiedono un’attenta valutazione delle esigenze tecniche e finanziarie.

Altre squadre: i movimenti più interessanti

Il Milan è alla ricerca di un nuovo allenatore e ha puntato su Matthias Jaissleattuale tecnico dell’Al-Ahli in Arabia. La società rossonera è anche interessata a Frattesima deve fare i conti con la concorrenza del Nottingham Forest.

La Roma è impegnata nella trattativa per Manu Konécentrocampista francese che potrebbe lasciare la squadra. Intanto, Dybala ha lasciato intendere che il suo futuro potrebbe essere lontano dalla Capitale.

Il Napoli è in trattativa con la Lazio per Giladifensore che ha già manifestato il desiderio di lasciare la squadra biancoceleste. La società partenopea è anche interessata a Ferran Torresattaccante del Barcellona.

Il calciomercato estivo del 2026 promette di essere ricco di colpi di scena e trasferimenti clamorosi. Le società sono pronte a tutto per rafforzare le proprie rose e competere per i titoli. Restate sintonizzati per gli ultimi aggiornamenti e le novità più importanti.