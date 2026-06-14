Trump: "Attacco di Israele a Beirut non avrebbe dovuto verificarsi. Molto vicini a un accordo con l'Iran"

(Adnkronos) - Da pressoché imminente, tanto che la firma era prevista per oggi, a "molto vicini". Nella giornata cruciale per l'accordo tra Iran e Usa sullo stop alla guerra, Donald Trump è costretto a rivedere il timing dell'intesa che andrà siglata tra Teheran e Washington. Pesa l'attacco di I...

(Adnkronos) – Da pressoché imminente, tanto che la firma era prevista per oggi, a “molto vicini”. Nella giornata cruciale per l’accordo tra Iran e Usa sullo stop alla guerra, Donald Trump è costretto a rivedere il timing dell’intesa che andrà siglata tra Teheran e Washington. Pesa l’attacco di Israele questa mattina in Libano, a Beirut.

“L’attacco di questa mattina a Beirut non avrebbe dovuto verificarsi, soprattutto in un giorno così speciale, quando siamo così vicini a un accordo di pace con l’Iran – dichiara il presidente americano in un post su Truth – Israele ha il diritto di difendersi dalle minacce, ma l’attacco a cui ha risposto era di portata limitata e insignificante, nessuno è rimasto ferito o ucciso, e non dovrebbe interrompere questo importante processo”.

“Siamo molto vicini a un accordo che porterà la pace nella regione, Libano compreso, e tutte le parti dovrebbero desistere. Non dovrebbero esserci più attacchi da parte di Israele in Libano, ma non dovrebbero esserci nemmeno più attacchi da parte di altre fazioni, incluso Hezbollah, contro Israele. Questo potrebbe essere l’inizio di una pace lunga e meravigliosa: non roviniamola!”, conclude Trump.

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