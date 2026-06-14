OFFSónar 2026: cinque dj+2 da non perdere

Nessun dubbio: a giugno Barcellona si erge a capitale europea se non mondiale della musica elettronica, grazie in particolare alle rassegne Sónar e OFFSónar, che da giovedì 18 a domenica 21 giugno 2026 propongono dodici party e più di 150 artisti. Ne abbiamo scelti 5+2 tra quelli che animeranno ...

Nessun dubbio: a giugno Barcellona si erge a capitale europea se non mondiale della musica elettronica, grazie in particolare alle rassegne Sónar e OFFSónar, che da giovedì 18 a domenica 21 giugno 2026 propongono dodici party e più di 150 artisti. Ne abbiamo scelti 5+2 tra quelli che animeranno OFFSónar.

Adriatique

Il duo svizzero formato da Adrian Shala e Adrian Schweizer si è imposto come uno dei nomi più influenti della scena melodic house e techno contemporanea. Con produzioni raffinate, atmosfere cinematiche e set costruiti con grande attenzione narrativa, gli Adriatique hanno conquistato club e festival di tutto il mondo. Attraverso il loro progetto X ed una costante ricerca sonora, hanno contribuito a ridefinire i confini tra house melodica, techno e musica elettronica d’avanguardia.

Le loro performance si distinguono per eleganza, profondità e una forte componente emozionale.

venerdì 19 giugno 2026 – Poble Espanyol

Chelina Manuhutu

DJ e producer di origini olandesi e indonesiane, Chelina Manuhutu ha costruito la propria reputazione tra Ibiza e i principali club internazionali. Dopo gli esordi come ballerina professionista, ha trovato nella console il linguaggio ideale per esprimere la sua energia, sviluppando uno stile che fonde tech house, groove e influenze underground. Presenza fissa nei circuiti più prestigiosi della nightlife globale, è apprezzata per set dinamici e coinvolgenti, capaci di alternare ritmo, personalità ed una solida cultura clubbing. Negli ultimi anni ha consolidato il suo profilo anche come produttrice.

domenica 21 giugno 2026 – Poble Espanyol

Indira Paganotto

Tra le figure più originali della nuova generazione elettronica, la spagnola Indira Paganotto ha costruito un’identità sonora che unisce techno, psy-trance e suggestioni ipnotiche. Fondatrice dell’etichetta ARTCORE, è diventata un punto di riferimento per un pubblico in cerca di esperienze sonore intense e fuori dagli schemi. I suoi set sono caratterizzati da grande energia, ritmi serrati e una forte componente psichedelica, elementi che l’hanno portata sui palchi dei principali festival internazionali. Una presenza sempre più centrale nel panorama globale della techno contemporanea

Venerdì 19 giugno 2026 – Poble Espanyol

Michael Bibi

Michael Bibi è uno dei protagonisti assoluti della scena tech house mondiale. Fondatore del collettivo e marchio Solid Grooves, il DJ e producer londinese ha contribuito a definire il sound di una nuova generazione di artisti, grazie a produzioni essenziali, groove incisivi e una visione profondamente legata alla cultura del club. Dopo aver affrontato e superato una difficile battaglia contro il cancro, è tornato sui palchi internazionali accolto da un enorme sostegno del pubblico. La sua storia personale e artistica lo ha trasformato in una delle figure più amate dell’elettronica contemporanea.

Venerdì 19 giugno 2026 – Parc del fòrum

Rampa & Adam Port

Membri fondatori del collettivo berlinese Keinemusik, Rampa e Adam Port sono tra gli artefici del successo globale del marchio che ha rivoluzionato il concetto di house contemporanea. Il loro approccio combina influenze afro-house, deep house ed elettronica melodica, dando vita a set lunghi, ricercati e fortemente identitari. Negli ultimi anni hanno conquistato un pubblico sempre più ampio grazie a performance capaci di superare i confini underground. Un percorso culminato nell’affermazione internazionale di Keinemusik come uno dei fenomeni più rilevanti della musica elettronica attuale.

Giovedì 18 giugno 2026 – Poble Espanyol

foto d’apertura: OFFSónar