Banco BPM e UniCredit valutano contromosse all'Opas di Intesa Sanpaolo su MPS

Il futuro di MPS è al centro di un intenso risiko bancario. Scopri le contromosse di Banco BPM e UniCredit e come stanno ridisegnando il panorama finanziario italiano.

Il settore bancario italiano è in fermento, con Monte dei Paschi di Siena al centro di un intenso risiko finanziario. Dopo l’annuncio dell’Opas di Intesa Sanpaoloaltre grandi banche stanno valutando mosse strategiche per non rimanere ai margini del consolidamento in corso.

La partita per il controllo di MPS è solo l’ultimo capitolo di un processo di riorganizzazione che vede coinvolti i principali istituti di credito del Paese.

Le mosse di Banco BPM e UniCredit potrebbero ridisegnare gli equilibri del settore, con implicazioni che vanno ben oltre la semplice aggregazione societaria.

Le contromosse di Banco BPM e UniCredit

Banco BPM ha invitato MPS a valutare una fusione tra pariun’operazione che darebbe vita al secondo gruppo bancario italiano. La proposta, avanzata il 7 giugno, prevede una capitalizzazione potenziale superiore a 50 miliardi di euro e sinergie ante imposte per oltre 1,1 miliardi.

La banca guidata da Giuseppe Castagna punta a salvaguardare i marchi e le sedi storiche, insieme a una governance equilibrata.

Parallelamente, UniCreditguidata da Andrea Orcel, sta valutando un possibile rilancio congiunto con Banco BPM. Le valutazioni allo studio farebbero riferimento a una valorizzazione complessiva di circa 5,5 miliardi di euro, superiore alla proposta di Intesa Sanpaolo.

Orcel è in trattativa con Delfin, primo azionista di MPS, per l’acquisto del 17,5% del capitale.

Il ruolo strategico di MPS

MPS, dopo l’acquisizione di Mediobancaha un profilo profondamente diverso rispetto al passato. La banca senese ha affiancato alla propria rete commerciale e alle attività di finanziamento alle imprese, le competenze di Piazzetta Cuccia nell’investment banking e nel private bankingoltre a Compass nel credito al consumo e alla partecipazione in Generali.

Questa combinazione spiega l’interesse di Intesa Sanpaolo, che attraverso MPS rafforzerebbe il wealth management e il corporate banking, e di Banco BPM, che con l’aggregazione raggiungerebbe una dimensione nazionale confrontabile con quella dei maggiori operatori italiani.

Le implicazioni del consolidamento bancario

Il consolidamento bancario italiano non riguarda solo le operazioni societarie, ma ha implicazioni più ampie. In gioco ci sono il controllo delle grandi reti di risparmio gestito, l’accesso al credito per imprese e famiglie, il rapporto tra banche e debito pubblico e la capacità dei gruppi italiani di competere con operatori europei e piattaforme globali.

Secondo Gabriel Debach, market analyst di eToro, il risiko bancario italiano riguarda il controllo del risparmio delle famiglie, il finanziamento delle imprese e il ruolo degli istituti di credito tra i principali acquirenti del debito pubblico nazionale. Il consolidamento del settore bancario assume una rilevanza che travalica i soli equilibri societari.

Il futuro di MPS e del settore bancario italiano è ancora incerto, ma una cosa è chiara: le mosse delle grandi banche stanno ridisegnando il panorama finanziario del Paese.