Guida completa ai Btp Italia Sì: rendimenti, tassi e come investire

I nuovi Btp Italia Sì offrono un tasso minimo garantito dell'1,6% e un premio fedeltà dello 0,6%. Scopri come investire e proteggere il tuo capitale dall'inflazione

I Btp Italia Sì rappresentano un’opportunità interessante per i risparmiatori che desiderano proteggere il proprio capitale dall’inflazione. Questi titoli di Stato, indicizzati all’inflazione italiana, offrono un tasso minimo garantito e cedole semestrali, rendendoli un investimento sicuro e conveniente.

L’emissione di giugno 2026, con una durata di 5 anni, sarà disponibile dal 15 al 19 giugno.

I Btp Italia Sì sono pensati per i risparmiatori individuali e possono essere sottoscritti facilmente online o presso banche e uffici postali.

Caratteristiche principali dei Btp Italia Sì

I Btp Italia Sì si distinguono per alcune caratteristiche uniche. Innanzitutto, offrono un tasso minimo garantito dell’1,6%, che viene comunicato prima dell’apertura del collocamento. Questo tasso si aggiunge all’aggancio semestrale all’inflazione, determinando la cedola riconosciuta agli investitori.

Le cedole sono semestrali e il capitale è garantito a scadenza. Inoltre, i Btp Italia Sì beneficiano di una tassazione agevolata del 12,5%, esenzione dalle imposte di successione e sono esclusi dal calcolo dell’Isee fino a un investimento di 50.000 euro.

Premio fedeltà e meccanismo di calcolo

Un altro vantaggio dei Btp Italia Sì è il premio fedeltà dello 0,60%, previsto per chi acquista il titolo all’emissione e lo detiene fino a scadenza.

Le cedole semestrali sono calcolate con un meccanismo semplificato basato su due componenti: una componente fissapari alla metà del tasso cedolare annuo, e una componente inflazionedeterminata in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo.

In caso di deflazione, la componente inflazione non viene corrisposta, ma resta garantita la componente fissa. Il lotto minimo acquistabile all’emissione è di 1.000 euro, e gli ordini possono essere effettuati solo per multipli di tale importo.

Come e quando acquistare i Btp Italia Sì

I Btp Italia Sì possono essere acquistati durante il periodo di collocamento, che per questa emissione si terrà dal 15 al 19 giugno 2026. La sottoscrizione è possibile online tramite il proprio home banking, se abilitato al trading, oppure presso banche e uffici postali.

Il collocamento avviene sulla piattaforma Mot di Borsa Italiana, senza commissioni e con la garanzia che l’intera domanda sottoscritta viene sempre soddisfatta. Il capitale nominale sottoscritto è garantito a scadenza, e il titolo può essere ceduto interamente o in parte prima della scadenza, senza vincoli e alle condizioni di mercato.

Differenze rispetto ad altri titoli di Stato

I Btp Italia Sì si differenziano dagli altri titoli di Stato per la loro indicizzazione all’inflazione italiana. A differenza dei BTP€i, che sono indicizzati all’inflazione europea, i Btp Italia Sì offrono una remunerazione semestrale determinata dalla somma tra componente fissa e componente inflazione.

Rispetto ai tradizionali Btp Italia, che prevedono la rivalutazione semestrale del capitale e delle cedole, i Btp Italia Sì sono destinati esclusivamente al mercato retail e prevedono un premio finale extra per gli investitori che li acquistano in emissione e li detengono fino a scadenza.