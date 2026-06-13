Trooping the Colour a Londra: re Carlo III, la regina Camilla e la famiglia reale celebrano il compleanno ufficiale

Il cuore della cerimonia militare britannica ha riunito la prima linea dei Windsor a Londra: il re Carlo III, la regina Camilla in divisa dei Grenadier Guards, la principessa Kate con i figli e il principe William a cavallo hanno sfilato lungo The Mall fino a Horse Guards Parade.

Il centro di Londra si è trasformato in palcoscenico per il tradizionale Trooping the Colourla parata che celebra il compleanno ufficiale del sovrano. Nella giornata del 13 giugno la famiglia reale è uscita da Buckingham Palace per raggiungere Horse Guards Parade lungo The Malltra la folla e il dispositivo di sicurezza che accompagna l’evento.

Questa cerimonia, che affonda le radici nel passato reale, conserva elementi militari e simbolici: dalla sfilata in carrozza al passaggio a cavallo di ufficiali e membri della famiglia, fino al sorvolo acrobatico della pattuglia. Sullo sfondo, Green Park e le aree limitrofe si sono riempite di spettatori attratti dallo spettacolo e dal rito collettivo.

La presenza della famiglia reale e i dettagli della sfilata

Al centro della scena c’erano re Carlo III e la regina Camillache hanno percorso il tragitto in carrozza accompagnati da centinaia di guardie. In parallelo, la principessa Kate si è mostrata insieme ai figli GeorgeCharlotte e Louis su un’altra carrozza, mentre il principe William ha partecipato alla parata a cavallo. Anche altri membri della famiglia, come la principessa Anna e il principe Edoardohanno mantenuto la tradizione dell’apparizione in uniforme e a cavallo.

La parata ha coinvolto numeri significativi: oltre a ufficiali in uniforme sono stati schierati circa 1.400 soldati, all’incirca 200 cavalli e circa 400 musicisti dell’esercito, creando l’impronta militare e coreografica tipica del rito.

Uniformi, simboli e un omaggio al passato

Tra gli elementi osservabili c’è stato il richiamo storico nelle uniformi: la regina Camilla ha indossato la divisa dei Grenadier Guardscompleta di una spilla il cui uso risale a tempi lontani; la spilla era stata indossata per la prima volta da Elizabeth II nel 1942quando ancora principessa partecipò a incarichi militari. Questo dettaglio ha sottolineato il legame tra la monarchia contemporanea e le tradizioni della Casa reale.

Momenti clou: salve, balcone e Frecce Rosse

Al termine della parata il corteo è tornato verso Buckingham Palace per l’affaccio sul balcone, un momento atteso che fotografa la famiglia reale unita davanti alla città. Prima del rientro, i cannoni hanno sparato 41 salve in omaggio al sovrano, un rito sonoro che segna la chiusura della cerimonia pubblica.

Il culmine visivo è stato il sorvolo della pattuglia acrobatica, conosciuta come le Frecce Rosse. Le loro evoluzioni nel cielo sopra il centro di Londra hanno tracciato scie che hanno richiamato l’attenzione dei presenti e dei fotografi, costituendo la tradizionale parata aerea che completa la componente militare-scenica del Trooping.

La tradizione secolare e il contesto storico

Il Trooping the Colour rappresenta una manifestazione che si celebra da secoli: la versione ufficiale del compleanno del sovrano è stata istituzionalizzata a partire dall’epoca di re Giorgio III, incoronato nel 1760e la ricorrenza conserva ormai oltre 260 anni di storia. Questa duplice celebrazione — il compleanno reale reale in famiglia e la festa ufficiale in estate — è parte dell’iconografia pubblica della monarchia britannica.

La scelta di celebrare in giugno, distinto dal compleanno anagrafico del sovrano che è il 14 novembreconsente di coniugare le condizioni climatiche con una manifestazione dal forte impatto visivo e mediatico, capace di richiamare migliaia di cittadini e turisti nel cuore della capitale.

Spettacolo pubblico e segni di dissenso

Se la maggior parte dei presenti ha applaudito e seguito con entusiasmo la parata, tra la folla sono emerse anche piccole manifestazioni di dissenso: alcuni spettatori hanno espresso critiche verso l’istituzione monarchica con cartelli e slogan lungo il percorso. Questo elemento ha mostrato come l’evento, pur essendo essenzialmente cerimoniale, sia anche uno specchio delle tensioni e del dibattito pubblico in corso attorno alla monarchia.

In ogni caso, la giornata è stata scandita dalla precisa sequenza del protocollo: sfilata, cerimonia a Horse Guards Parade, rientro al palazzo e affaccio sul balcone, puntualmente accompagnata da musica militare e dagli interventi aerei che ne accentuano la dimensione spettacolare.

Il Trooping the Colour rimane così una delle manifestazioni più rappresentative del calendario reale britannico: un mix di storia, cerimonia militare e appuntamento pubblico che continua ad attirare attenzione e partecipazione nel cuore di Londra.