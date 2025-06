Londra in festa il 14 giugno per il compleanno ufficiale del sovrano: Re Carlo III e la regina Camilla guidano la parata in carrozza.

Oggi, sabato 14 giugno, la capitale britannica ospita il tradizionale Trooping the Colour, la maestosa parata militare che segna ufficialmente il compleanno del sovrano. Anche se Re Carlo III è nato a novembre, come da consuetudine reale, i festeggiamenti si tengono in estate. Il Re e la regina Camilla, a bordo della carrozza reale, guidano il corteo lungo The Mall, tra ali di folla e l’omaggio delle truppe in alta uniforme.

Un evento solenne e spettacolare, che unisce storia, simboli e devozione alla monarchia britannica.

Trooping the Colour, tra storia e simboli: la parata che celebra il compleanno del sovrano

La cerimonia del Trooping the Colour ha origini nel XVII secolo e coinvolge i reggimenti dell’esercito britannico e del Commonwealth, che sfilano con i loro vessilli. Ogni anno, il secondo sabato di giugno, la Horse Guards Parade di St James’s Park ospita questa imponente rassegna militare, con oltre 1.300 soldati, cavalli e bande musicali.

Il sovrano assiste passando in rassegna le truppe; quest’anno Re Carlo, per ragioni legate alla salute, ha preferito farlo a bordo di una carrozza insieme alla regina Camilla e non sul cavallo. A concludere la giornata, il tradizionale sorvolo della Royal Air Force.

La consuetudine di celebrare due compleanni per il monarca risale al regno di Carlo II. Fu però Edoardo VII, nato in autunno, a spostare ufficialmente i festeggiamenti a giugno per evitare il maltempo. Da allora, tutti i sovrani con compleanni invernali mantengono questa tradizione estiva.

Re Carlo III in parata per il Trooping The Colour: la festa di compleanno a Londra

A Londra è il giorno del Trooping the Colour, l’imponente cerimonia militare che ogni anno rende omaggio al compleanno del sovrano britannico. Sebbene Re Carlo III sia nato a novembre, è lui oggi al centro dell’attenzione: la tradizione, infatti, prevede che la ricorrenza venga celebrata a giugno, indipendentemente dalla data di nascita reale, per ragioni climatiche e cerimoniali.

Quest’edizione assume un significato particolare alla luce delle recenti indiscrezioni sullo stato di salute del monarca, secondo cui il tumore da cui è affetto potrebbe essere incurabile. Carlo, 76 anni, ha partecipato alla parata a bordo della storica carrozza Scottish State Coach, in testa al corteo. Al suo fianco la regina consorte Camilla, in un completo bianco, con un cappello importante e gioielli di perle.

Dietro di loro, un’altra carrozza accoglie la principessa di Galles, Kate Middleton, insieme ai tre figli: George, Charlotte e Louis. Raggiante, Kate ha scelto per l’occasione un abito azzurro Tiffany con colletto bianco, cappello coordinato e orecchini pendenti con perle. Seduta accanto alla madre, la principessa Charlotte, mentre di fronte George e Louis.

Il corteo sfila da Buckingham Palace alla Horse Guards Parade, scortato da oltre mille soldati, 200 cavalli e 300 musicisti delle bande militari.

In occasione del suo compleanno ufficiale, Re Carlo III ha conferito il titolo di cavaliere a David Beckham, all’attore Gary Oldman e a Roger Daltrey, frontman dei The Who, per i loro contributi alla società britannica. David Beckham, cresciuto nell’East London in una famiglia di umili origini, ha dichiarato di non aver mai immaginato di ricevere un simile riconoscimento.

Gran finale con l’apparizione della famiglia reale al balcone e il sorvolo delle Red Arrows, quest’anno alimentate da carburante ecologico — un gesto in linea con l’impegno ambientale del Re. Su volontà del re, per la prima volta i partecipanti alla parata indossano una fascia nera al braccio, in segno di lutto per il disastro aereo del volo Air India diretto a Londra Gatwick.