Kate Middleton si è presentata in pubblico per la prima volta dopo diversi mesi dalla diagnosi di cancro. La Principessa del Galles ha scelto il Trooping the Colour per la sua prima apparizione.

Kate e William al Trooping the Colour

Kate si è mostrata raggiante di fronte alla folla, insieme ai suoi tre figli: il principe George, la principessa Charlotte e il principe Louis. I fan della Famiglia Reale hanno seguito l’evento da vicino e non sono passati inosservati gli scambi di sguardi e i labiali tra William e sua moglie. Diversi esperti del linguaggio del corpo hanno offerto la loro interpretazione. Judi James, specializzata in comunicazione, ha spiegato a MailOnline cosa si celasse dietro gli sguardi complici dei due reali: “Le rughe degli occhi di William e i muscoli delle sue labbra hanno mostrato il suo orgoglio e il sollievo di avere di nuovo accanto a sé la sua bellissima moglie, mentre Kate, che a questo punto si era visibilmente rilassata, ha ricambiato con un sorriso ampio, smussato e molto affettuoso“.

I labiali di William e Kate

Uno dei dettagli che hanno maggiormente colpito il pubblico riguarda senza dubbio la spontaneità di Louis. Il principino di sei anni è stato ripreso mentre ballava durante la marcia delle guardie scozzesi o mentre bisticciava con la sorella di nove anni. Nicola Hickling, lettrice labiale per il quotidiano The Mirror, ha riportato alcune frasi pronunciate dalla Royal Family durante la cerimonia. Nel corso della parata militare alla Horse Guards Parade, Louis avrebbe iniziato a muovere le corde delle tapparelle, rivolgendosi a sua madre Kate e chiedendole: “Posso giocare con queste perle?“. La mamma tuttavia sembra avergli risposto: “No. Ho bisogno che tu ti concentri sulla parata“.

Come sta Kate

L’apparizione della Principessa del Galles era stata messa in dubbio dopo la sua assenza alle prove finali del Trooping lo scorso fine settimana. Ieri sera, Kate ha però rivelato che sta facendo “buoni progressi” con la terapia, aggiungendo molto candidamente di avere “giorni buoni e giorni cattivi“. Il sostegno del pubblico ha impressionato profondamente la Principessa, che ha detto di essere rimasta “sconvolta” dai “messaggi gentili” che hanno “fatto la differenza per me e William e ci hanno aiutato entrambi a superare alcuni dei momenti più difficili“.