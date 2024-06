Kate Middleton, con un post ufficiale sui social, ha annunciato il ritorno sulle scene, alla parata del Trooping the Colour. La principessa del Galles torna a farsi vedere in pubblico.

Kate Middleton sarà al Trooping the Colour: l’annuncio ufficiale della principessa

La principessa del Galles, Kate Middleton, con un post social e una foto a Windsor, ha affermato che sta facendo “buoni progressi” dopo la diagnosi e che sarà presente alla tradizionale parata del Trooping the Colour. La principessa torna a farsi vedere in pubblico.

In un messaggio postato sul suo account, ha dichiarato che la sua terapia è ancora in corso e continuerà per qualche altro mese, sottolineando che non è ancora fuori pericolo. La principessa ha spiegato che durante la terapia ci sono giorni brutti, in cui si sente debole, e giorni belli, in cui si sente più forte. Kate Middleton ha aggiunto che sta imparando ad essere paziente, che sta ascoltando il suo corpo e si sta prendendo tutto il tempo necessario per guarire.

Kate Middleton sarà presente alla parata del Trooping the Colour

Per Trooping the Colour, Kate Middleton sarà presente nella sfilata in carrozza con i suoi figli e sul balcone di Bukingham Palace per i saluti. Un portavoce del palazzo, citato dalla BBC, ha dichiarato che re Carlo III è molto felice che la principessa possa partecipare a questo evento. Kate Middleton ha ringraziato per i messaggi di sostegno che ha ricevuto, sottolineando che hanno fatto la differenza per lei e suo marito nel superare il momento difficile. La principessa parteciperà ad altri eventi durante l’estate, ma Kensington Palace ha sottolineato che non si tratta di un ritorno completo.