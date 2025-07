Raoul Bova e Rocio Morales sembra ora più che mai vicini a dirsi definitivamente addio almeno questo è quello che è emerso nelle scorse settimane e che sembra avere conferma dagli esperti di gossip. Vediamo a che punto è la relazione e chi tra i due ha deciso di fare il passo decisivo.

Raoul Bova e Rocio Morales, che cosa è emerso

Tra Raoul Bova e Rocio Morales la relazione è finita, almeno questo è quello che ha raccolto l’esperto di gossip Gabriele Parpiglia nella sua newsletter.

Parpiglia ha infatti chiarito che la relazione è terminata dopo 12 anni di amore e che a breve arriverà un annuncio ufficiale da parte di entrambi.

“E’ finita pochi giorni fa. Niente più crisi da superare, niente separazioni in casa dove vince il silenzio” queste le parole di Parpiglia riportate dal sito Gossipetv.com.

Crisi non superata, Raoul ha provato a ricucire il rapporto

Parpiglia continua scrivendo che la crisi non è stata superata seppur da parte di Raoul Bova ci sia stato un tentativo di salvare la relazione, che, come racconta lo stesso giornalista, “è finita in un vicolo cieco“.

I motivi della fine di questa relazione non sono legati a tradimenti quanto più a incomprensioni sfociate poi in silenzi sempre più assordanti.

I diretti interessati non si sono ancora pronunciati in merito, avrebbero infatti vissuto queste settimane condividendo le figlie in solitaria, a volte con la mamma e altre volte con il papà e i genitori sempre separati.

Uno dei rapporti più longevi dello starbiz italiano è quindi giunto alle ultime battute, sorprendendo molto i fans.