Negli ultimi anni sempre più personaggi pubblici hanno scelto di raccontare apertamente la propria identità, trasformando il coming out in un gesto di libertà e autenticità. Anche l’attrice Hayden Panettiere ha deciso di condividere una parte molto intima della sua vita, spiegando le difficoltà, le paure e il lungo percorso che l’hanno portata a dichiararsi bisessuale pubblicamente.

La famosa attrice fa coming out: una carriera costruita sotto i riflettori

La carriera di Hayden Panettiere è iniziata prestissimo: aveva appena quattro anni quando ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo partecipando a una soap opera. Da allora non si è mai fermata, costruendo un percorso ricco di esperienze tra televisione e cinema.

Nel corso degli anni ha preso parte a produzioni molto popolari come Sentieri, Ally McBeal, Heroes e Nashville, fino ad arrivare al recente horror psicologico Sleepwalker, di cui è stata anche produttrice.

Oggi, a 36 anni, l’attrice ha scelto di raccontare aspetti molto personali della propria vita nel libro This Is Me: A Reckoning, in uscita il 12 maggio.

Durante un’intervista rilasciata a Us Weekly, ha spiegato perché abbia atteso così tanto prima di parlare apertamente della propria sessualità: “O ero troppo giovane o venivo costretta a essere perfetta in ogni momento, non venivo incoraggiata a essere me stessa”. Panettiere ha inoltre raccontato di aver temuto a lungo il giudizio del pubblico in un periodo in cui, secondo lei, molte donne dichiaravano la propria bisessualità quasi come una tendenza del momento. “Avevo paura che se fossi stata onesta, sarebbe sembrato che mi stessi accodando alla tendenza del momento”.

“Finalmente posso dirlo”. La famosa attrice fa coming out, l’annuncio ai fan

Nel libro e nelle recenti interviste, Hayden Panettiere ha deciso di affrontare apertamente il tema della propria bisessualità, condividendo esperienze rimaste private per molti anni. In passato l’attrice è stata sentimentalmente legata a Milo Ventimiglia e successivamente al pugile Wladimir Klitschko, con cui ha avuto la figlia Kaya nel 2014. Parallelamente, però, ha raccontato di aver frequentato anche delle donne, pur vivendo queste esperienze con grande discrezione a causa della continua attenzione dei paparazzi.

L’attrice ha spiegato di aver sempre sentito una forte attrazione verso le donne, fin dall’infanzia, ma di non aver mai trovato il coraggio di vivere pienamente questa parte di sé. “Sono sempre stata molto più attratta dalle donne fin da bambina che dagli uomini”, ha confessato, aggiungendo che la paura di dover nascondere una relazione autentica le impediva di lasciarsi andare emotivamente. Oggi, invece, sente di poter parlare liberamente della propria identità: “Ora che so che questo libro sta per uscire e che ho scelto di condividerlo con il mondo, mi sento a mio agio nel dire con sicurezza che sì, sono bisessuale. L’ho detto! Questa è la prima volta che riesco a dirlo ad alta voce”.