La Luiss School of Law lancia a Milano un nuovo corso

Milano, 7 mag. (askanews) – Milano si conferma capitale della finanza e della formazione d’eccellenza. Al Milano Luiss Hub, la Luiss School of Law lancia un nuovo corso dedicato al diritto delle società quotate e alla riforma del Testo Unico della Finanza, pensato per rispondere alle sfide di un mercato in evoluzione.Un percorso altamente specialistico che punta a fornire strumenti concreti ai professionisti per interpretare e gestire le novità normative.

Le parole di Federico Freni, Sottosegretario di Stato per l’Economia e le Finanze: “La riforma del TUF impone metriche diverse anche a livello didattico. Come si è scelto un metodo differente per impostare la riforma e quindi si è scelto una metodologia di dialogo con il mercato, così la didattica richiede metriche differenti rispetto al passato.

E questo corso della LUISS, che si tiene a Milano, è anch’essa una bellissima novità, è un corso che offre proprio questa metrica.”Il debutto del corso a Milano rafforza il legame tra accademia e mondo finanziario, con l’obiettivo di creare un ponte tra teoria e pratica.L’intervista a Paola Severino, Presidente Luiss School of Law: “È un evento importante anche per la materia che trattiamo oggi, ossia la riforma del testo unico della finanza.

Uno dei testi, devo dire, più innovativi nel panorama delle innovazioni normative del nostro Paese. Perché è più innovativo? Intanto perché cerca di rendere il nostro Paese attraente per le grandi imprese internazionali, semplificando, rendendo le attività delle società percorribili con maggiore facilità, non implementando eccessivamente o comunque più che in altri Paesi il livello sanzionatorio.”In un contesto normativo sempre più complesso, la formazione diventa leva strategica per istituzioni e imprese.Il commento di Paolo Boccardelli, Rettore Luiss: “La nostra iniziativa prende le mosse da questo grande terreno di confronto che si è creato nel nostro Paese, tra gli esperti, i professionisti e le istituzioni, quindi anche il Ministero dell’Economia e Finanze, con l’obiettivo appunto di formare dei professionisti in grado di accompagnare imprese, da un lato, ma anche investitori e risparmiatori dall’altro, in questo grande processo di cambiamento.”Con questa nuova proposta formativa, la Luiss rafforza la sua presenza nel capoluogo lombardo, puntando a formare professionisti capaci di affrontare le sfide del diritto finanziario contemporaneo e contribuire alla competitività del sistema Paese.