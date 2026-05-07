L'eCommerce entra nell'era dell'intelligenza artificiale

Milano, 7 mag. (askanews) – Si è aperta a Milano la XXI edizione del Netcomm Forum, uno degli appuntamenti di riferimento per il mondo dell’eCommerce e del retail, che ogni anno riunisce oltre 25.000 professionisti del settore. Al centro dell’edizione 2026, il tema della trasformazione del commercio nell’era dell’intelligenza artificiale.Tra i protagonisti dell’evento anche Shopify, partner della manifestazione, che ha portato al centro del dibattito l’evoluzione del commercio verso modelli sempre più integrati, intelligenti e distribuiti, in cui l’intelligenza artificiale diventa una componente strutturale dei processi.Un cambiamento che segna il passaggio da una fase di sperimentazione a una vera integrazione dell’AI nei modelli di business, con nuove modalità di interazione tra brand e consumatori.

In questo contesto si inseriscono modelli come l’agentic commerce e nuovi standard come lo Universal Commerce Protocol, pensati per rendere l’esperienza d’acquisto sempre più fluida, personalizzata e conversazionale.Tra i momenti centrali, la partecipazione alla sessione plenaria con il confronto tra Paolo Picazio (Country Manager Italia di Shopify) e Alessandro Boglione (Ceo di BasicNet), che hanno offerto una lettura congiunta delle sfide e delle opportunità legate all’evoluzione del retail e del commercio digitale.”Il commercio sta entrando in una nuova fase evolutiva, in cui intelligenza artificiale, dati e nuove interfacce stanno ridefinendo il rapporto tra brand e consumatori.

Le aziende stanno attraversando un percorso che va dalla curiosità iniziale, alla contaminazione dei processi, fino ad arrivare a una logica di controllo, in cui l’AI diventa parte integrante dell’infrastruttura operativa. È in questo scenario che si inserisce il modello dell’agentic commerce, destinato a rendere l’esperienza d’acquisto più conversazionale, contestuale e integrata nei nuovi ambienti digitali”, ha dichiarato Paolo Picazio, Country Manager Italia di Shopify.”Il confronto emerso durante questa edizione del Netcomm Forum conferma che il commercio sta entrando in una fase di profonda trasformazione, destinata a incidere soprattutto sulle abitudini dei consumatori.

La sfida per le aziende è accompagnare questo cambiamento con consapevolezza, evolvendo nei tempi giusti e con una visione di lungo periodo”, ha aggiunto Alessandro Boglione, Ceo di BasicNet.Accanto alla plenaria, Shopify è stata protagonista anche di workshop tematici, uno dei quali realizzato in collaborazione con Google, dedicati all’applicazione più concreta delle nuove opportunità del commercio nell’era dell’AI e ai modelli di crescita per i merchant.”Questa trasformazione si traduce già oggi in strumenti concreti per i brand. Shopify, ad esempio, offre tools come Sidekick, l’assistente AI integrato nella piattaforma che permette ai merchant di semplificare e automatizzare operazioni e attività quotidiane. Parallelamente, innovazioni come lo Universal Commerce Protocol, sviluppato insieme ad altri partner, stanno aprendo la strada a nuove interazioni tra prodotti, merchant e agenti digitali, creando nuovi touchpoint e rendendo il commercio più personalizzato e accessibile ovunque si trovino i consumatori”, conclude Picazio.La presenza al Netcomm Forum conferma così il ruolo di Shopify come attore centrale nell’evoluzione del commercio digitale e nell’accompagnare brand e merchant verso nuovi modelli di business.