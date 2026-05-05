Bad Bunny ha sfoggiato un look da anziano per il ritorno del Met Gala 2026 che ha portato a New York le maggiori star americane e non solo.

Il Met Gala 2026 evento organizzato dal Metropolitan Museum di New York ha regalato la presenza di Star del mondo di Hollywood e non solo che si sono prestate al tema scelto per quest’anno, anche se alcune scelte più di altre hanno fatto discutere molto sui social e non solo, in particolare analizzeremo la più chiaccherata.

Tema dell’evento la Costume Art

Il tema dell’evento 2026 è la Costume Art ovvero derivante dal Costume Institute che ha permesso il ritorno del Met Gala, evento nato nel 1995 ma che da qualche anno non era stato più riproposto.

Tra i nomi che hanno calcato la passerella Anna Wintour, ex direttrice di Vogue Usa, che è naturalmente chiaccheratissima in queste settimane, complice l’uscita mondiale del secondo capitolo del film “Il Diavolo Veste Prada”.

Oltre a lei Jeff Bezos e Lauren Sanchez che in qualità di presidenti onorari dell’evento lo avrebbero finanziato, con una somma pari a 10 milioni di dollari, scatenando molte polemiche.

Bad Bunny il più chiaccherato per il suo trucco

Tra tutte le star quella più chiaccherata è stata Bad Bunny, il rapper portoricano è arrivato sulla passerella truccato da anziano, indossando un look total black, con rughe e macchie sul viso e naturalmente capelli e barba bianchi.

Ha commentato in modo ironico – “Ci sono voluti 53 anni per prepararmi” – intervistato da Vogue Usa come riporta AdnKronos. Ricordiamo che in realtà di anni Bad Bunny ne ha 32 ma quel trucco nascondeva totalmente il suo aspetto naturale, tanto che è stato difficile riconoscerlo.

Certamente ha sfruttuato un modo tutto suo per celebrare la “Costume Art” tema centrale dell’evento mondano newyorkese.