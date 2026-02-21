Grammy 2026, il trionfo di Bad Bunny. 'Wildflower' di Billie Eilish canzone dell'anno

(Adnkronos) - I Grammy 2026 hanno visto il trionfo di Kendrick Lamar, che si è aggiudicato 5 premi, Bad Bunny e Lady Gaga. Billie Eilish ha ottenuto il riconoscimento per la Canzone dell'Anno con 'Wildflower', mentre Olivia Dean è stata insignita del titolo di Miglior N...

(Adnkronos) – I Grammy 2026 hanno visto il trionfo di Kendrick Lamar, che si è aggiudicato 5 premi, Bad Bunny e Lady Gaga. Billie Eilish ha ottenuto il riconoscimento per la Canzone dell'Anno con 'Wildflower', mentre Olivia Dean è stata insignita del titolo di Miglior Nuovo Artista.

I 68esimi Grammy Awards hanno sancito un momento epocale con l'assegnazione del premio per l'Album dell'Anno a Bad Bunny, primo artista a conseguire tale riconoscimento con un'opera interamente in lingua spagnola.

Parallelamente, Kendrick Lamar ha consolidato la sua posizione nella storia della Recording Academy, emergendo come il rapper più premiato di sempre.

L'album 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS' dell'artista portoricano 31enne ha rappresentato una pietra miliare, segnando un punto di svolta per la musica in lingua spagnola all'interno della prestigiosa kermesse. "Porto Rico è molto più grande di 100 per 35", ha detto Bad Bunny facendo riferimento alle dimensioni dell'isola.

Lamar ha raggiunto quota 27 vittorie, superando Jay-Z (25) e Kanye West (24), affermandosi come l'artista hip hop con il maggior numero di Grammy. La serata lo ha visto aggiudicarsi cinque statuette, inclusi Record dell'Anno per la sua collaborazione con SZA nel brano 'luther' e Miglior Album Rap per 'GNX'.

L'album 'MAYHEM' e il singolo 'Abracadabra' di Lady Gaga hanno fruttato quattro Grammy, tra cui Miglior Album Pop Vocale e Miglior Registrazione Dance Pop. La cantautrice britannica Olivia Dean si è aggiudicata il premio come Miglior Nuovo Artista, prevalendo su altri sette contendenti. Nel suo discorso ha affermato: "Sono qui come nipote di un immigrato e non sarei qui senza quel coraggio, sottolineando che quelle persone meritano di essere celebrate".

La storia è stata scritta anche da 'Golden', tratto dalla colonna sonora K-Pop di 'Demon Hunters', che ha assicurato la prima vittoria ai Grammy per un gruppo K-Pop.

Il tema dell'immigrazione è emerso con forza durante la cerimonia degli Oscar della musica. , dopo aver vinto Miglior Album di Música Urbana, ha utilizzato il suo discorso per veicolare un messaggio anti-ICE, dichiarando: "Non siamo selvaggi, non siamo animali, non siamo alieni, ma esseri umani e americani". E , ha detto l'artista: la frase è stata accolta da un fragoroso applauso.

Numerosi artisti hanno indossato spille 'ICE OUT', tra cui Billie Eilish e Justin e Hailey Bieber.

Billie Eilish ricevendo il premio, sul palco con il fratello Finneas, ha affermato: "Per quanto mi senta grata, onestamente non sento di dover dire nulla, ma che nessuno è illegale su terra rubata. È davvero difficile sapere cosa dire e cosa fare in questo momento. Sento che dobbiamo continuare a combattere, a parlare e a protestare, e le nostre voci contano davvero, e le persone contano."

Le affermazioni di Eilish sono seguite a quelle della cantante pop britannica Olivia Dean la quale, dopo aver ricevuto il premio come Miglior Nuovo Artista, ha invocato la celebrazione degli immigrati. "Suppongo di voler dire che sono qui come nipote di un immigrato", ha affermato la cantante britannica, figlia di padre inglese e madre giamaicana-guyanese. "Sono il prodotto del coraggio, e penso che quelle persone meritino di essere celebrate", ha sottolineato.

Vincitore a sorpresa ai Grammy Awards il leader spirituale buddista, il Dalai Lama, che si è aggiudicato la sua prima statuetta. A 90 anni, ha ricevuto il prestigioso riconoscimento nella categoria Miglior audiolibro, narrazione e storytelling per il suo libro 'Meditations: The Reflections of His Holiness the Dalai Lama'. Il leader, che vive in esilio in India, ha espresso la sua reazione attraverso i social media. "Ricevo questo riconoscimento con gratitudine e umiltà", ha fatto sapere. "Non lo vedo come qualcosa di personale, ma come un riconoscimento della nostra responsabilità universale condivisa".

Con la sua veste color amaranto e i suoi occhiali, il Dalai Lama è una celebrità globale. Nel suo messaggio ha aggiunto: "Credo veramente che la pace, la compassione, la cura per il nostro ambiente e la comprensione dell'unicità dell'umanità siano essenziali per il benessere collettivo di tutti gli otto miliardi di esseri umani". L'audiolibro vede la partecipazione di artisti come Rufus Wainwright, che ha ritirato il premio a Los Angeles per conto del leader spirituale, e Maggie Rogers.

Il Dalai Lama, insignito del Premio Nobel per la Pace, fuggì dalla capitale tibetana Lhasa nel 1959, a 23 anni, dopo la repressione di una rivolta da parte delle truppe cinesi, e non ha mai più fatto ritorno. Pechino, che lo considera un leader separatista, ha dichiarato di dover approvare il suo futuro successore, un diritto che secondo il Dalai Lama spetta unicamente al suo ufficio con sede in India. I buddisti tibetani lo considerano la quattordicesima reincarnazione di un leader spirituale nato nel 1391.