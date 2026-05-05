Achille Polonara annuncia il ritiro dal basket dopo la malattia: “Ci ho provato”

Achille Polonara ha annunciato il suo ritiro dal basket giocato a 34 anni, chiudendo una carriera lunga tra club europei di alto livello e Nazionale italiana. La decisione arriva dopo un periodo difficile segnato da seri problemi di salute e dal tentativo di tornare ad allenarsi, che lo ha portato a scegliere di fermarsi definitivamente.

Achille Polonara: una carriera tra successi, Nazionale e battaglie personali

Soprannominato “Achi”, Polonara è stato una figura centrale del basket italiano. Cresciuto nel settore giovanile del Basket Teramo, ha esordito in Serie A nel 2009/2010. Il debutto in Nazionale risale al 16 febbraio 2012 a Biella contro il World Stars, mentre già nel 2008 aveva iniziato il percorso con le selezioni giovanili (Under 18), fino all’argento europeo Under 20 nel 2011 a Bilbao.

Con l’Italia ha preso parte a EuroBasket 2015 e 2022, ai Mondiali 2023 nelle Filippine e soprattutto ai Giochi Olimpici di Tokyo 2021, conquistati dopo la vittoria del torneo pre-olimpico contro la Serbia a Belgrado.

A livello di club ha vestito numerose maglie: Reggio Emilia (finale scudetto 2013 e Supercoppa 2015), Sassari (FIBA Europe Cup 2019 e finale scudetto), Baskonia, con cui ha vinto il campionato spagnolo, Fenerbahce (titolo turco nel 2021 battendo l’Efes), Anadolu Efes (dal 2022), Žalgiris Kaunas (campione di Lituania 2023) e Virtus Bologna, con cui ha conquistato lo scudetto 2025 e la Supercoppa 2023.

Il suo palmarès include anche una Coppa di Lituania e una Coppa del Presidente in Turchia.

La sua carriera è stata segnata anche da momenti difficili: nell’ottobre 2023 un intervento per una neoplasia testicolare, poi il 16 giugno 2025 la diagnosi di leucemia mieloide acuta. Dopo il trapianto di midollo osseo da una donatrice statunitense, avvenuto a settembre, era rimasto in coma per dieci giorni. Nel 2025 aveva comunque tentato un ritorno agli allenamenti individuali, tra Sassari e Avellino, senza riuscire a riprendere l’attività agonistica.

Achille Polonara annuncia il ritiro dal basket dopo la malattia: “Ci ho provato”

Achille Polonara ha annunciato il suo ritiro dal basket giocato a 34 anni attraverso un messaggio pubblicato sui social, maturato dopo un periodo complesso sul piano fisico e personale. Il cestista azzurro ha spiegato di aver provato a tornare ad allenarsi individualmente, ma di aver compreso che non sarebbe più riuscito a competere ai livelli del passato. Nel suo addio ha scritto: “Ci ho provato, riprendendo gli allenamenti individuali, ma capisco che è ora di dire basta al basket giocato perché non sarò più il giocatore di prima e voglio che mi ricordiate per quel che ero” Per questo ha scelto di chiudere la carriera, lasciando anche un ringraziamento a chi lo ha accompagnato nel suo percorso sportivo e umano: “grazie ai coach, ai compagni, allo staff medico di ogni squadra dove sono stato per avermi fatto sentire un bravo giocatore ma soprattutto un uomo“. Non è mancato un passaggio rivolto anche alle difficoltà vissute fuori dal campo, che hanno segnato profondamente la sua esperienza recente: “grazie a chi mi ha insultato nei social e nei palazzetti, siete stati la mia forza“.