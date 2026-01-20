Jannik Sinner avanza senza fatica al primo turno degli Australian Open 2026, dopo il ritiro dell’avversario Hugo Gaston. L’azzurro, testa di serie numero 2 e campione in carica, chiude il match in poco più di un’ora con un netto 6-2, 6-1, confermando la propria superiorità in campo e mostrando già al debutto sicurezza e aggressività.

Sinner parte alla grande: il debutto agli Australian Open 2026

Jannik Sinner, campione in carica e testa di serie numero 2, ha inaugurato il suo cammino agli Australian Open 2026 con una vittoria netta contro il francese Hugo Gaston. L’incontro, durato poco più di un’ora, si è concluso con il ritiro del transalpino sul 6-2, 6-1 in favore dell’azzurro. Nonostante un avvio leggermente contratto, con tre palle break a favore di Gaston, Sinner ha presto imposto il proprio ritmo, sfruttando la differenza di classifica e mostrando una padronanza assoluta del campo.

Come ha spiegato lui stesso nel post-partita: “Sì, insomma, ho visto che non stava servendo a una velocità molto, molto alta, specialmente nel secondo set. Ma, sai, non è il modo in cui vuoi vincere la partita. Però lui è un giocatore di grande talento, ha un tocco incredibile”. Il pubblico della Rod Laver Arena ha potuto ammirare un Sinner aggressivo e vario, capace di alternare ace, rovesci vincenti e palle corte con grande precisione.

Ritiro improvviso nel match di Sinner: cos’è successo agli Australian Open 2026?

Con il passare dei game, il numero due al mondo ha preso sempre più fiducia, aumentando la percentuale di prime palle fino al 73% e dominando le avanzate di Gaston, noto per le sue palle corte. Il secondo set ha visto Sinner proporre un repertorio più completo, con discese a rete e vincenti da fondo, portando a casa il 6-1 finale prima del ritiro dell’avversario per problemi fisici.

Nonostante il match non abbia dato grandi indicazioni tecniche, Sinner ha mostrato anche un lato umano, avvicinandosi a Gaston per consolarlo: “Mi dispiace passare il turno così, perché lui è un giocatore molto talentuoso, con un tocco eccellente. Sapevo che avrei dovuto essere molto aggressivo”. L’attenzione del pubblico si è quindi spostata non solo sulla qualità del gioco, ma anche sulla sportività del campione italiano, già pronto a concentrarsi sul prossimo avversario del secondo turno.