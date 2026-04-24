L’infortunio al polso destro di Carlos Alcaraz sta condizionando in modo significativo la stagione sulla terra battuta. Il tennista spagnolo è stato costretto a saltare sia agli Internazionali d’Italia sia al Roland Garros, con effetti importanti anche sulla classifica mondiale e sugli equilibri del ranking ATP.

Alcaraz salta anche i tornei di Roma e Roland Garros: conseguenze sul ranking e scenario stagionale

L’assenza dai due tornei principali sulla terra rossa pesa anche sul piano della classifica ATP. Alcaraz, campione in carica sia a Roma sia a Parigi, perderà circa 3000 punti complessivi, con effetti diretti sulla corsa al vertice del ranking. A beneficiarne sarà soprattutto Jannik Sinner, che potrà consolidare e potenzialmente ampliare il proprio vantaggio in vetta.

“Momento complicato”. Choc nel tennis: Alcaraz salta anche i tornei di Roma e Roland Garros

Il problema al polso destro di Carlos Alcaraz si è rivelato più grave del previsto e ha portato a una decisione drastica. Il tennista spagnolo, attuale numero 2 del mondo, ha annunciato sui social la rinuncia ai prossimi appuntamenti sulla terra battuta: Internazionali d’Italia e Roland Garros.

Nel suo messaggio ha spiegato: “Dopo i risultati dei test effettuati oggi, abbiamo deciso che la cosa più prudente è essere cauti e non partecipare a Roma e Roland Garros, in attesa di valutare l’evoluzione per decidere quando torneremo in pista, è un momento complicato per me, ma sono sicuro che ne usciremo più forti di qui“.

La scelta arriva dopo il problema fisico accusato durante l’ATP 500 di Barcellona, quando nel primo set contro Virtanen si è fermato per un dolore al polso destro, richiedendo l’intervento del fisioterapista. Pur riuscendo inizialmente a proseguire e a chiudere il set, il fastidio non è diminuito, costringendolo poi al ritiro sia dal torneo catalano sia dal successivo Masters 1000 di Madrid. Proprio in occasione dello stop nel torneo di casa, Alcaraz aveva scritto: “Ci sono delle notizie incredibilmente difficili da dare”, e ancora “Madrid è casa mia, uno dei luoghi più speciali del calendario per me, ed è per questo che mi fa così male non poter giocare qui per il secondo anno consecutivo. Mi fa particolarmente male non poter essere di fronte ai miei tifosi in un torneo così speciale. Grazie per il vostro continuo supporto e spero di vedervi presto“.