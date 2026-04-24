È stato trovato morto un uomo nei boschi del Campo dei Fiori, tra Brinzio e Castello Cabiaglio, in una zona montana dell’Alto Varesotto. Gli accertamenti sono ora concentrati sull’identificazione della vittima e sulla possibilità che si tratti di una persona scomparsa da tempo.

Brinzio, trovato morto un uomo nei boschi del Campo dei Fiori: le prime ipotesi

Sul posto sono intervenuti i tecnici del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico della stazione di Varese, insieme alle squadre Saf dei vigili del fuoco specializzate negli interventi in ambienti impervi, oltre ai carabinieri della compagnia di Luino. Secondo il Corriere, dai primi accertamenti non sarebbero emersi segni evidenti di violenza, elemento che rende plausibile l’ipotesi di un malore improvviso durante un’escursione oppure di un decesso avvenuto mesi fa a causa del freddo dopo essersi smarrito nel bosco.

Al momento, tuttavia, nessuna pista viene esclusa.

La Procura della Repubblica di Varese ha disposto ulteriori verifiche e l’autopsia sulla salma, che sarà trasferita alla medicina legale dell’ospedale di Circolo. Parallelamente proseguono le attività per identificare l’uomo, anche attraverso il confronto con eventuali denunce di scomparsa presenti sul territorio.

Brinzio, trovato morto un uomo scomparso da mesi: il dettaglio dei vestiti

Come riportato dal Corriere, nella tarda mattinata di oggi è stato trovato il corpo senza vita di un uomo adulto nei boschi sopra Brinzio, tra il paese e Castello Cabiaglio, sul versante del massiccio del Campo dei Fiori, nell’Alto Varesotto. La salma si trovava in località Brigada, a circa 800 metri di altitudine, in una zona sopraelevata rispetto al centro abitato e non lontano da un sentiero frequentato dagli escursionisti. A segnalare la presenza del cadavere sarebbero stati proprio alcuni passanti durante una camminata.

L’uomo sarebbe stato in avanzato stato di decomposizione e avrebbe indossato abiti pesanti, adatti alla stagione invernale, con scarpe e abbigliamento da trekking; nelle vicinanze sarebbe stato rinvenuto anche un ombrello. Il corpo si trovava a terra in posizione raccolta, a valle di alcuni costoni rocciosi.