La separazione tra Ariana Grande e Ethan Slater: dettagli e curiosità

La separazione tra Ariana Grande e Ethan Slater: dettagli e curiosità

Ariana Grande ed Ethan Slater hanno deciso di separarsi dopo tre anni di relazione. Scopri come è finita la loro storia e i dettagli emersi.

Dopo tre anni di amore, Ariana Grande ed Ethan Slater hanno deciso di separarsi. La notizia, tenuta segreta per mesi, è emersa solo recentemente, sorprendendo i fan della popstar. La relazione tra i due, iniziata nell’estate del 2026, ha suscitato molte polemiche fin dall’inizio, ma ora sembra giunta al termine in modo pacifico.

La popstar è attualmente impegnata con il suo Eternal Sunshine Tourche toccherà anche il Regno Unito ad agosto. Nonostante la fine della relazione, i due artisti rimangono amici e si sostengono a vicenda, come confermato da una fonte vicina alla coppia.

La relazione tra Ariana Grande e Ethan Slater

La storia tra Ariana Grande ed Ethan Slater è iniziata nel luglio del 2026, poco dopo il divorzio della cantante dall’agente immobiliare Dalton Gomez.

Ethan, a sua volta, era sposato con Lilly Jay, dalla quale aveva avuto un figlio nel 2026. Le polemiche non si sono fatte attendere, con molti utenti dei social che hanno accusato Ariana di essere una sfasciafamiglie.

Tuttavia, le fonti hanno rivelato che i due hanno iniziato a frequentarsi solo dopo la fine dei loro matrimoni, avvenuta quasi contemporaneamente.

I due sono stati avvistati insieme in diverse occasioni pubbliche, tra cui gite a Disneyland e cene al Mandarin Oriental di New York. Nonostante le accuse, Ariana non ha mai frequentato Ethan quando lui era ancora sposato.

La reazione dei fan e le frecciatine durante il tour

Durante il primo concerto del suo Eternal Sunshine Tour all’Oakland Arena in California, Ariana Grande ha lanciato una frecciatina all’ex marito Dalton Gomez. Durante l’esecuzione di Thank U, Nextla cantante ha sollevato due dita della mano, suggerendo che il suo primo matrimonio è ormai un capitolo archiviato.

Il divorzio da Gomez è stato formalizzato nel marzo del 2026, con Ariana che ha dovuto pagare 1,25 milioni di dollari all’ex marito, oltre a cedergli la metà dei proventi della vendita della loro villa a Los Angeles e a coprire 25.000 dollari di spese legali. Nonostante la rottura amichevole, i testi dell’album Eternal Sunshine hanno rivelato tensioni e delusioni.

Il futuro di Ariana Grande

Nonostante la separazione, Ariana Grande sembra pronta a voltare pagina. Il suo nuovo album, Petaluscirà il 31 luglio e non contiene riferimenti alla fine della relazione con Ethan Slater. La popstar ha anche confessato di essere commossa dal supporto dei fan durante il tour, che è stato un vero e proprio bagno d’affetto terapeutico.

Il tour è appena iniziato, ma una cosa è certa: la nuova Ariana è tornata, è innamorata e non ha più paura di graffiare. I fan possono aspettarsi ancora molte sorprese e momenti indimenticabili durante le esibizioni live.