La Russia ha raccomandato ai propri connazionali prudenza in Israele dopo scambi di attacchi con l'Iran; il consolato a Haifa riduce l'orario di lavoro e si registrano richiami internazionali per fermare i bombardamenti

La situazione nei cieli del Medio Oriente ha spinto la Russia’s Embassy in Tel-Aviv a rivolgere un avviso ai cittadini russi: evitare viaggi verso Israel e seguire le istruzioni delle autorità locali. L’allerta è arrivata dopo che, in una giornata di scontriTeheran e Tel-Aviv si sono scambiati attacchi armati che hanno riacceso tensioni già placate da un accordo di cessate il fuoco raggiunto con l’intermediazione degli Stati Uniti two months ago.

Misure consolari a Tel-Aviv e Haifa

Secondo le comunicazioni ufficiali, la Russia’s Embassy in Tel-Aviv ha affermato di non avere al momento segnalazioni di cittadini russi feriti a seguito dei lanci di razzi attribuiti all’Iran. Contemporaneamente la Russia’s Consulate in Haifa ha annunciato che, per la settimana in corso, ridurrà l’orario di servizio di one hour e limiterà le attività ai servizi essenziali: emissione di passaportivisti russi e certificati di rientro in Russia.

La sezione consolare a Tel Aviv continua a operare con le consuete modalità.

Ripresa degli attacchi e richiami internazionali

Gli scontri si sono intensificati quando Iran’s military ha lanciato una serie di attacchi in risposta a bombardamenti israeliani in Lebanon. In risposta, Israel ha condotto azioni militari contro obiettivi centrali e occidentali in Iranriaprendo uno scambio di colpi che ha messo a rischio una tregua fragile.

L’escalation ha fatto temere il ritorno a un conflitto di ampia scala nella regione.

Appelli alla cessazione delle ostilità

Nel mezzo della crisi, il presidente Donald Trump ha postato su Truth Social un messaggio che invitava a interrompere immediatamente i combattimenti, scrivendo: “Israel and Iran must immediately stop ‘shooting.’” Subito dopo, Iran’s military ha annunciato la fine dei suoi attacchi contro Israelma ha avvertito che se gli “acts of aggression and hostility” da parte delle forze israeliane dovessero proseguire, compresi gli attacchi nel southern Lebanonsaranno prese “much more severe and crushing measures“.

Ruolo e posizionamento russo

La Russia mantiene rapporti stretti con l’Iran e ha ripetutamente condannato le azioni militari di Stati Uniti e Israele contro la Repubblica islamica, definendole un “unprovoked act of armed aggression“. Nel mese di April il presidente Vladimir Putin aveva accolto con favore un accordo di cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran, ammonendo tuttavia che una ripresa delle ostilità avrebbe portato a “inevitable and extremely damaging consequences” per l’intera regione e oltre.

Conseguenze pratiche per i cittadini russi

Alla luce dei recenti sviluppi, le indicazioni della rappresentanza diplomatica russa puntano a ridurre i rischi per i propri cittadini presenti sul territorio israeliano: oltre alle limitazioni dei servizi consolari a Haifa, l’invito a esercitare massima cautela e a seguire le direttive locali è stato ribadito. Queste misure mirano a contenere le difficoltà pratiche e a mantenere un canale operativo per le procedure obbligatorie.

Comunicazioni dall’ambito dell’informazione e libertà di stampa

Nel contesto delle tensioni internazionali, è stata diffusa anche una comunicazione da parte di The Moscow Times che segnala problemi con le autorità russe: la testata dichiara di essere stata etichettata come “undesirable” dal Prosecutor General’s Office e di aver già subito l’iscrizione come “foreign agent” in precedenza. I giornalisti coinvolti hanno chiesto supporto per proseguire la loro attività e hanno indicato che anche contributi minimi, a partire da $2possono essere utili per sostenere il lavoro editoriale.

In sintesi, la breve ma intensa ripresa degli scambi di fuoco tra Israel e Iran ha prodotto immediati effetti pratici: avvisi consolari russi, una temporanea riduzione dei servizi a Haifa e appelli internazionali per fermare le ostilità. La situazione resta delicata, con dichiarazioni di avvertimento da tutte le parti coinvolte e il rischio concreto che una nuova ondata di violenza si propaghi oltre i confini interessati.