Nella tarda mattinata di oggi, lunedì 8 giugno, si è verificato un grave incidente stradale a Roma, nel quartiere tra Monteverde e Colli Portuensi, che ha coinvolto un’anziana e ha avuto esito fatale. L’episodio ha immediatamente attirato l’attenzione delle forze dell’ordine e dei soccorsi, impegnati nei rilievi per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Tragico incidente a Roma: morta una donna travolta da un’auto in viale Isacco Newton

Nel corso della tarda mattinata di lunedì, in viale Isacco Newton, nel settore sud-ovest della Capitale tra Monteverde e Colli Portuensi, si è verificato un investimento mortale nei pressi del civico 65. Una donna italiana di 89 anni, mentre attraversava la carreggiata – in prossimità delle strisce pedonali secondo alcune ricostruzioni – è stata colpita da una Fiat Panda guidata da un uomo di 78 anni.

L’impatto è avvenuto nella zona del Portuense e ha avuto conseguenze immediatamente fatali.

Investimento mortale a Roma per una 89enne: interventi, rilievi e accertamenti in corso

Sul luogo dell’incidente sono giunte le pattuglie del XII Gruppo Monteverde della Polizia Locale di Roma Capitale, impegnate nei rilievi necessari a chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto.

Nonostante il rapido intervento del personale sanitario del 118, per la donna non è stato possibile fare nulla se non constatarne il decesso.

Come riportato dall’Adnkronos, il conducente del veicolo si è fermato subito dopo l’urto ed è stato accompagnato all’ospedale San Camillo per gli esami di rito, inclusi i controlli alcolemici e tossicologici. L’area ha subito rallentamenti al traffico durante le operazioni di soccorso e i rilievi, mentre proseguono gli accertamenti per ricostruire ogni dettaglio dell’investimento.