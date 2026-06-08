Ore di apprensione a Ceccano per la scomparsa di Valeria Movchan, la 12enne di origine ucraina di cui si erano perse le tracce dopo il suo allontanamento da casa. Fortunatamente le ricerche si sono concluse nel migliore dei modi: la ragazza è stata ritrovata dai carabinieri ed è in buone condizioni di salute.

Ricerche senza sosta per rintracciare la 12enne Valeria Movchan

Si è conclusa con un lieto fine la vicenda di Valeria Movchan, la dodicenne di origine ucraina scomparsa a Ceccano nelle scorse ore. La ragazza, che vive con la nonna nella cittadina ciociara, si era allontanata da casa nel pomeriggio di ieri, domenica 7 giugno, dopo una discussione in ambito familiare.

Con il trascorrere delle ore e l’impossibilità di contattarla, i parenti hanno lanciato l’allarme, spingendo le forze dell’ordine ad avviare immediatamente le ricerche. Dopo la denuncia di scomparsa, la Prefettura ha attivato il piano previsto per le persone irreperibili, coordinando gli accertamenti sul territorio e le verifiche utili a ricostruire gli spostamenti della giovane.

Ritrovata la 12enne Valeria Movchan, era scomparsa a Ceccano: le sue condizioni

Come riportato da Ciociaria Oggi e Frosinone Today, il ritrovamento è avvenuto nel pomeriggio di oggi grazie al lavoro dei carabinieri della stazione di Ceccano, impegnati in una vasta operazione che ha interessato diverse aree della città. Fondamentale si è rivelata anche l’analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza presenti sul territorio, che ha consentito agli investigatori di restringere il campo delle ricerche e individuare la ragazzina in tempi relativamente rapidi.

Stando ad una nota diffusa dal sindaco Andrea Querqui, Valeria pare sia stata trovata in un boschetto della zona e, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe apparsa disorientata e provata dalla notte trascorsa all’aperto. Nonostante lo spavento, le sue condizioni di salute sarebbero state giudicate buone. Dopo essere stata raggiunta dai militari, è stata accompagnata in caserma per gli accertamenti del caso e successivamente riaffidata ai familiari.

La notizia del ritrovamento ha portato grande sollievo non solo alla famiglia, ma anche all’intera comunità di Ceccano, che aveva seguito con apprensione l’evolversi della vicenda.