Droni su Lettonia e Moldavia, Kiev colpisce retrovie russe

Mentre l’Europa prova a costruire una cornice per il cessate il fuoco, la guerra accelera: un drone viene abbattuto nello spazio aereo lettone, un altro esplode in Moldavia e Kiev intensifica gli attacchi contro depositi, ferrovie e logistica russa. Zelensky apre al congelamento del fronte, ma esclude concessioni sul Donbass.
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