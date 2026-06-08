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Droni su Lettonia e Moldavia, Kiev colpisce retrovie russe

Droni su Lettonia e Moldavia, Kiev colpisce retrovie russe

Mentre l’Europa prova a costruire una cornice per il cessate il fuoco, la guerra accelera: un drone viene abbattuto nello spazio aereo lettone, un altro esplode in Moldavia e Kiev intensifica gli attacchi contro depositi, ferrovie e logistica russa. Zelensky apre al congelamento del fronte, ma esc...

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Mentre l’Europa prova a costruire una cornice per il cessate il fuoco, la guerra accelera: un drone viene abbattuto nello spazio aereo lettone, un altro esplode in Moldavia e Kiev intensifica gli attacchi contro depositi, ferrovie e logistica russa. Zelensky apre al congelamento del fronte, ma esclude concessioni sul Donbass.

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