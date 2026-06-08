Home > Video > Amministrative, oggi al voto per il ballottaggi fino alle 15 Amministrative, oggi al voto per il ballottaggi fino alle 15 Ballottaggi per le elezioni amministrative, secondo giorno di votazioni per 42 comuni. Urne aperte fino alle 15, poi lo spoglio... di Adnkronos Pubblicato il 8 Giugno 2026 alle 15:20 © Riproduzione riservataVideo Adnkronos Ballottaggi per le elezioni amministrative, secondo giorno di votazioni per 42 comuni. Urne aperte fino alle 15, poi lo spoglio https://www.youtube.com/watch?v=7rHNRb1VqSo