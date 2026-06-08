Terremoto magnitudo 7.8 nelle Filippine, 15 morti e oltre 100 feriti: scatta l'allarme tsunami

Terremoto magnitudo 7.8 nelle Filippine, 15 morti e oltre 100 feriti: scatta ...

Terremoto magnitudo 7.8 nelle Filippine, 15 morti e oltre 100 feriti: scatta ...

Un terremoto di magnitudo 7.8 ha colpito le Filippine oggi, lunedì 8 giugno, come riferisce lo United States Geological Survey (USGS). Almeno 15 i morti e 100 i feriti: inoltre è scattato un allarme tsunami che prevede l'evacuazione di aree costiere. Le onde potrebbero raggiungere un'altezza tra ...