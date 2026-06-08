Terremoto magnitudo 7.8 nelle Filippine, 15 morti e oltre 100 feriti: scatta l'allarme tsunami

Un terremoto di magnitudo 7.8 ha colpito le Filippine oggi, lunedì 8 giugno, come riferisce lo United States Geological Survey (USGS). Almeno 15 i morti e 100 i feriti: inoltre è scattato un allarme tsunami che prevede l’evacuazione di aree costiere.
Le onde potrebbero raggiungere un’altezza tra 1 e 3 metri secondo le rilevazioni dell’ US Tsunami Warning System.
La scossa si è verificata alle 7.37 ora locale ad una profondità di 35 km al largo delle coste dell’isola di Mindanao.
(© via Facebook/@JoemarSombero)
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