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Amministrative, oggi al voto per il ballottaggi fino alle 15

Amministrative, oggi al voto per il ballottaggi fino alle 15

Ballottaggi per le elezioni amministrative, secondo giorno di votazioni per 42 comuni. Urne aperte fino alle 15, poi lo spoglio...

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Ballottaggi per le elezioni amministrative, secondo giorno di votazioni per 42 comuni. Urne aperte fino alle 15, poi lo spoglio

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