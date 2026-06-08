Cabaret alla Notte Rosa: Scintilla, Paolo Migone e Sergio Sgrilli a Mirabilandia

Mirabilandia festeggia la Notte Rosa 2026 offrendo una serata di cabaret in Piazza della Fama il 20 giugno con Scintilla, Paolo Migone e Sergio Sgrilli e apertura del parco fino alle ore 23.00

Il 20 giugno Mirabilandia trasforma la sua Piazza della Fama in un palcoscenico per la Notte Rosa 2026portando sullo stesso palco tre nomi noti della comicità italiana: ScintillaPaolo Migone e Sergio Sgrilli. L’appuntamento è pensato per un pubblico vasto, pronto a combinare l’adrenalina delle attrazioni con l’intrattenimento dal vivo in una serata che celebra l’inizio della stagione estiva lungo la Riviera Romagnola.

Lo spettacolo di cabaret prenderà il via alle 21.15 in Piazza della Fama e avrà una durata complessiva di circa un’ora e mezzadurante la quale i tre artisti alternano monologhi, battute e momenti di improvvisazione destinati a coinvolgere ospiti di tutte le età. Il parco resterà aperto fino alle 23.00permettendo ai visitatori di vivere le attrazioni oltre l’orario consueto.

Programma e tonalità dello spettacolo in piazza

La serata organizzata da Mirabilandia si inserisce nel calendario della Notte Rosal’evento che anima la Riviera Romagnola e località dell’Emilia-Romagna con concerti, spettacoli e iniziative diffuse. In questo contesto, la proposta del parco punta su un format dal carattere leggero e inclusivo: il cabaret, con episodi di comicità stand-up e sketch, è pensato per alternare momenti dinamici e pause narrative che valorizzano la presenza di tre personalità artistiche differenti tra loro.

La scelta degli artisti è costruita per offrire varietà: la serata miscelerà lo stile personale di Scintillal’ironia di Paolo Migone e le interpretazioni di Sergio Sgrillicreando un montaggio scenico pensato per mantenere il ritmo e l’interesse del pubblico per tutta la durata dello spettacolo.

Orari, accesso al parco e atmosfere della Notte Rosa

Il 20 giugno Mirabilandia prolungherà l’apertura per consentire ai partecipanti di combinare lo spettacolod i cabaret con le attrazioni del parco: la chiusura è fissata alle 23.00. Questa estensione dell’orario permette di vivere la Notte Rosa con una formula che unisce divertimento meccanico e intrattenimento dal vivo, favorendo momenti di socialità tipici della tradizione estiva romagnola.

La manifestazione si colloca come elemento di punta del calendario estivo di Mirabilandia: secondo la direzione del parco, iniziative di questo tipo servono a consolidare il ruolo dell’area come luogo di riferimento per lo spettacolo e il divertimento. In questo senso, la proposta si propone di valorizzare la capacità del parco di offrire un’esperienza integrata, che spazia dalle attrazioni alle performance dal vivo.

Dichiarazioni ufficiali e ruolo del parco nell’evento

Sabrina Mangia, Managing Director di Mirabilandia, ha commentato l’iniziativa sottolineando che, “con questa iniziativa, il Parco conferma il proprio ruolo di protagonista dell’intrattenimento in Italia; offrendo ai propri ospiti un’esperienza che combina adrenalina, spettacolo e divertimento dal vivo”. La dichiarazione evidenzia l’intento del parco di legare attrazioni meccaniche e proposte culturali per arricchire l’offerta turistica dell’area.

La stessa Mangia ha richiamato il senso più ampio della Notte Rosadefinita come un momento che celebra l’energia, l’accoglienza e la voglia di stare insieme tipiche della Romagna e dell’ambiente di Mirabilandia, ribadendo l’importanza di iniziative collettive per sostenere l’attrattività territoriale durante la stagione estiva.

Dettagli pratici verificati

Riassumendo i dati ufficiali: l’evento con Scintilla, Paolo Migone e Sergio Sgrilli si terrà il sabato 20 giugno in Piazza della Famacon inizio alle 21.15 e durata prevista di un’ora e mezza. Il parco resterà aperto fino alle 23.00offrendo così agli ospiti la possibilità di combinare attrazioni e spettacolo.

Per chi desidera partecipare, la serata rappresenta un’occasione per vivere la Notte Rosa 2026 direttamente nel contesto di un parco divertimenti, unendo adrenalina e intrattenimento comico in una cornice pensata per famiglie, gruppi e appassionati di spettacolo.