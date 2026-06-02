2 giugno 1946: come il voto femminile cambiò l'Italia

Racconto delle giornate e delle battaglie che portarono milioni di italiane e italiani alle urne il 2 giugno 1946: dalle staffette partigiane ai fogli clandestini, fino ai risultati locali che mostrarono un Paese diviso.

Il 2 giugno 1946 rappresenta un punto di svolta nella storia italiana: milioni di cittadini si recarono alle urne per scegliere tra monarchia e repubblica e per eleggere i membri dell’Assemblea Costituente che avrebbe scritto la Costituzione. Per la prima volta nella storia nazionale, anche le donne votarono in una consultazione di portata nazionale, trasformando la scheda elettorale in uno strumento di partecipazione collettiva.

Dietro quel gesto c’erano anni di lotta, organizzazione clandestina e impegno civile: dalle staffette partigiane che portarono notizie e stampati, fino alle redazioni che diffusero saggi e istruzioni per spiegare alle donne come esercitare il nuovo diritto. Raccontare quella giornata significa collegare le testimonianze personali ai risultati elettorali locali, che spesso rivelarono spaccature profonde nel territorio.

La conquista del voto e il ruolo delle donne

Il diritto di voto femminile non si presentò come un atto isolato, ma come la somma di molte battaglie. Donne e uomini che parteciparono alla Resistenza contribuirono a riconquistare spazi pubblici e diritti politici. In diversi quartieri, soprattutto nelle grandi città, si organizzarono riunioni per insegnare alle neofuture elettrici e agli elettori come compilare la scheda: esercitazioni, facsimili e consigli pratici furono diffusi per evitare errori che avrebbero annullato il voto.

Le staffette e la diffusione delle informazioni

Le staffette partigiane ebbero un ruolo logistico e simbolico: oltre a trasportare messaggi e materiali, spesso nascondevano volantini e giornali nelle borse o nelle vesti. Testimonianze di chi era adolescente all’epoca ricordano comitati di quartiere che convocavano le donne per spiegare procedure di voto e per rassicurare chi era preoccupato per la reazione familiare. Molte donne, raccontano i ricordi, votarono anche contro la volontà dei mariti, segnando un cambiamento nelle dinamiche domestiche e sociali.

Il giornale ‘Noi donne’ e la stampa clandestina

Un capitolo fondamentale di questa storia riguarda la stampa antifascista: testate come Noi donne nacquero dalla necessità di creare uno spazio informativo rivolto alle donne, parlando di lavoro, salute, diritti e lotta politica. Nata da esperienze editoriali in esilio, la testata si radicò in Italia e, tra il 1943 e il 1944, fu distribuita in forme clandestine nelle zone occupate, mentre nelle aree liberate circolava apertamente.

Contenuti e strategie di diffusione

Il giornale proponeva articoli pratici, istruzioni grafiche per il voto e racconti di chi aveva rischiato la vita per la libertà. Le edizioni contenevano una matrice comune con notizie nazionali, a cui ogni redazione locale aggiungeva contenuti specifici. Questo meccanismo permise una distribuzione capillare e adattata ai contesti territoriali, rendendo Noi donne non solo un organo di informazione ma anche uno strumento di mobilitazione.

I risultati del referendum e le divisioni territoriali

Il responso del 2 giugno non fu uniforme: a livello nazionale prevalse la Repubblica, ma molte province mostrarono orientamenti diversi. Alcune aree, segnate da esperienze di guerra civile o da diverse sensibilità sociali, votarono in misura consistente per la Monarchia. Nei territori dove la Resistenza era più radicata il consenso per la Repubblica risultò maggiore, mentre in zone con orientamenti diversi emersero risultati in controtendenza.

Un caso locale: la provincia del Cuneese

Per esempio, nella provincia di Cuneo la maggioranza dei votanti si espresse a favore della Monarchia, rendendo l’area una delle poche del Nord a confermare la fedeltà alla Casa Savoia. Questo dato mette in luce come il voto fosse influenzato da fattori locali: storia delle comunità, intensità della lotta partigiana nelle valli e rapporti sociali tradizionali.

Memoria e eredità

Le testimonianze dirette di chi visse quegli anni rimangono fondamentali per comprendere l’impatto del 2 giugno: racconti di gioia nei seggi, di lacrime per la prima volta al voto e di orgoglio per la partecipazione collettiva. Il riconoscimento del ruolo delle donne nella Resistenza e nella conquista dei diritti politici ha segnato la Repubblica, ma le testimonianze sottolineano anche che molte battaglie sociali rimasero aperte e richiesero anni di lotte successive.

Oggi, ripercorrere quei passaggi storici attraverso archivi, interviste e documenti significa non solo celebrare una ricorrenza, ma mantenere viva una memoria civica che spiega come diritti e istituzioni nascano dall’impegno collettivo. Il 2 giugno rimane così una lezione sul valore della partecipazione e sulla centralità delle donne nella storia repubblicana.