Isabel festeggia la prima comunione: due ricevimenti, gli outfit e la presenza di Francesco Totti

La prima comunione di Isabel, figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi, ha visto due momenti distinti di festa a Roma, outfit firmati, e il chiarimento sulla presenza di Totti accompagnato da Noemi Bocchi

La giornata dedicata alla prima comunione di Isabel, terzogenita di Francesco Totti e Ilary Blasi, si è articolata in più momenti e ha attirato l’attenzione dei media per la formula a due feste, gli outfit dei protagonisti e le voci sulla presenza dell’ex calciatore. La cerimonia religiosa e i ricevimenti si sono svolti a Roma il 30 maggio 2026, con familiari e amici a celebrarne il passaggio sacramentale.

La cerimonia e la divisione degli eventi

La funzione religiosa ha preceduto i festeggiamenti: dopo la messa, la giornata si è divisa in due ricevimenti distinti, riflesso della nuova situazione familiare. A pranzo Isabel ha festeggiato con la madre Ilary Blasi, i fratelli Cristian e Chanel, la famiglia materna e il compagno di Ilary, Bastian Muller.

L’ambientazione dell’agriturismo scelto per il pranzo, Poggio dei Cavalieri, è stata curata in tonalità pastello, con un allestimento raccolto pensato per un’atmosfera intima e familiare.

Un ricevimento pomeridiano più raccolto

Il pranzo al Poggio dei Cavalieri si è contraddistinto per un tono sobrio: decorazioni in lavanda e giallo burro, bomboniere in vetro accompagnate da piccoli secchielli di confetti e un’attenzione agli ospiti che ha privilegiato la vicinanza dei parenti stretti.

Dalle foto pubblicate da alcuni presenti sono emersi sorrisi e momenti di famiglia, con Ilary che ha condiviso diversi scatti nelle sue storie social.

La festa serale: cambio di scena e ambientazione scenografica

La serata è stata ospitata su un rooftop presso Casina Valadier, dove il tono della festa è diventato più scenografico e patinato. Qui la presenza del padre, Francesco Totti, insieme alla sua compagna Noemi Bocchi e ai figli di lei, ha segnato un secondo momento festivo separato dal pranzo familiare organizzato da Ilary. L’allestimento serale ha privilegiato nuance rosa e un’ambientazione pensata per una celebrazione più elegante e fotografica.

Due feste e la nuova grammatica familiare

La scelta di organizzare due ricevimenti distinti è stata letta da osservatori e cronisti come specchio della situazione personale tra i genitori di Isabel: la separazione e il procedimento di divorzio, con un’udienza tenutasi il 22 maggio, restano elementi di contesto che rendono queste dinamiche pubbliche particolarmente osservate. La formula delle feste separate ha evitato incroci troppo ravvicinati, pur consentendo a entrambe le parti di partecipare alla celebrazione della figlia.

Look e dettagli di stile

Gli abiti e gli accessori indossati hanno catturato l’attenzione dei media: Ilary Blasi ha scelto un abito in jersey a micro pois firmato Mar De Margaritas, il marchio di Belén Rodriguez, caratterizzato da una linea scamiciata, gonna lunga fino alla caviglia e corpino con maniche a sbuffo e colletto Peter Pan in total white. Per calzature ha optato per ballerine traforate Alaïa in bianco, e ha aggiunto bracciali rigidi smaltati Hermès modello Clic H.

Il look dei familiari

Francesco Totti ha mantenuto una mise più casual chic: giacca sportiva azzurro chiaro abbinata a pantaloni coordinate e una t-shirt bianca. Chanel ha indossato un completo blazer e pantalone blu notte con una canottiera firmata Loewe, mentre la piccola Isabel ha alternato un abito cerimoniale classico a un vestitino di pizzo San Gallo per la festa.

Il chiarimento sulla presenza di Francesco Totti

Nei primi momenti successivi all’evento si era diffusa l’indiscrezione secondo cui Francesco Totti non fosse presente alla comunione. La polemica è stata superata quando l’esperto di gossip Amedeo Venza ha pubblicato una foto che ritraeva l’ex capitano in occasione della serata, confermandone la partecipazione e aggiungendo che era accompagnato da Noemi Bocchi. La discrepanza tra foto diffuse sui social e la partecipazione effettiva ha alimentato il dibattito pubblico.

Social, visibilità e assenze apparenti

La differenza tra immagini condivise dalla madre e la scarsità di foto di Totti nelle storie ufficiali ha contribuito al dubbio iniziale. Mentre Ilary e i suoi familiari hanno pubblicato momenti della giornata sui social, la rappresentazione della serata legata a Totti è rimasta più limitata, necessitando di conferme esterne per chiarire il quadro completo degli ospiti presenti.

Nel complesso, la comunione di Isabel ha rappresentato un momento celebrativo per la bambina e un’occasione per osservare come le scelte logistiche e di immagine riflettano una situazione familiare in evoluzione, mantenendo però al centro la volontà di festeggiare un evento importante nella vita della figlia.