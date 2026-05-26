Palinsesto speciale per la Repubblica: la Rai racconta l'1 e il 2 giugno

La celebrazione degli 80 anni della Repubblica diventa un appuntamento che unisce istituzioni, media e cittadinanza: per l’occasione la Rai produrrà una copertura estesa su più canali e piattaforme, assumendo un ruolo di primo piano nella narrazione pubblica della ricorrenza. Le trasmissioni si articoleranno tra dirette, speciali e appuntamenti culturali, con l’obiettivo di rendere la festa accessibile anche a chi non potrà essere presente a Roma.

In questa cornice il logo ufficiale predisposto dalla Presidenza della Repubblica comparirà sulle trasmissioni dell’emittente, a segnare una condivisione visiva della ricorrenza.

Il programma previsto per l’1 e il 2 giugno include momenti istituzionali, concerti e una serata finale in Piazza del Quirinale che coinvolgerà personalità del mondo della cultura e dello sport. La scelta di spostare alcune iniziative all’esterno e di amplificarle sui canali pubblici riflette l’intenzione di aprire le istituzioni al paese e di consolidare il rapporto tra servizio pubblico e comunità.

Il palinsesto, definito come straordinario e multipiattaforma, mira anche a valorizzare il contributo artistico e la memoria storica legata al Referendum del 2 giugno 1946.

Programma e dirette della Rai

La copertura Rai inizierà con eventi inaugurali e proseguirà con appuntamenti centrali su Rai 1, Rai 3, RaiNews24 e le radio pubbliche. Tra i momenti clou si segnala il concerto dal Salone dei Corazzieri del Palazzo del Quirinale, trasmesso in diretta, e la parata militare dai Fori Imperiali seguita dal Tg1 e da Rai Quirinale.

L’approccio editoriale prevede finestre informative, approfondimenti storici e collegamenti con piazze italiane dotate di maxi-schermi, così da creare una fruizione condivisa su scala nazionale. L’azione coordinata tra tv e radio sottolinea il peso del servizio pubblico come testimone degli eventi civili.

Concerto e appuntamenti del primo giugno

Il primo giugno vedrà l’apertura dei giardini del Quirinale a categorie fragili e visite guidate, con un concerto della Jazz Campus Orchestra della Fondazione Musica per Roma diretto da Massimo Nunzi. Nel tardo pomeriggio è previsto il tradizionale concerto con l’Orchestra del Teatro dell’Opera di Roma diretta da Michele Mariotti, trasmesso su Rai 1. Queste iniziative sono pensate per combinare musica, partecipazione civile e memoria, offrendo al pubblico sia momenti solenni sia performance artistiche. Il palinsesto include contenuti pensati per spettatori giovani e adulti, con linguaggi differenti ma complementari.

Piazza del Quirinale, parata e la serata celebrativa

La mattina del 2 giugno è riservata alla consueta parata militare lungo via dei Fori Imperiali, con la presenza del Presidente della Repubblica e la tradizionale cerimonia d’omaggio ai caduti. RaiNews24 offrirà ampie finestre informative sulla sfilata, mentre Rai 1 dedicherà la serata a un evento in piazza, intitolato “I volti della Repubblica. 80 anni dal Referendum”, pensato come culminazione delle celebrazioni. Questa serata sarà una combinazione di discorsi istituzionali, testimonianze e performance, concepita per raccontare ottant’anni di storia attraverso volti e storie simboliche.

Ospiti e produzione

La manifestazione in Piazza del Quirinale vedrà la partecipazione di numerose personalità del mondo dello spettacolo, della cultura e dello sport: tra gli ospiti figurano Roberto Bolle, Cecilia Bartoli, Gianni Morandi, Alessandro Del Piero e atleti come Bebe Vio e Arianna Fontana. La collaborazione per i testi è affidata a Maurizio De Giovanni, con la direzione musicale di Leonardo De Amicis e il contributo della SIAE per la realizzazione artistica. L’intento è di offrire una celebrazione che unisca la solennità istituzionale alla forza comunicativa degli artisti italiani.

Coinvolgimento territoriale e iniziative locali

La festa sarà diffusa sul territorio grazie a una rete di piazze che trasmetteranno in diretta gli eventi principali su maxi-schermi: la collaborazione con Anci ha portato all’adesione di circa 100 comuni, capoluogo e non, che ospiteranno proiezioni, concerti e rassegne cinematografiche per coinvolgere i cittadini. Questo modello di celebrazione periferica vuole favorire la partecipazione diretta e stimolare iniziative culturali locali, contribuendo a trasformare la festa in un momento collettivo di riflessione e condivisione. Le radio e i telegiornali regionali offriranno approfondimenti mirati sui programmi delle singole comunità.

Infine, programmi di approfondimento su Rai 3 e speciali radiofonici completeranno l’offerta informativa: tra questi spiccano rubriche che ripercorrono il percorso storico dalla nascita della Repubblica fino ai giorni nostri, con materiali d’archivio e testimonianze dei protagonisti. L’insieme delle iniziative punta a rendere la Festa della Repubblica non solo un anniversario istituzionale ma anche un’occasione di partecipazione culturale e sociale per tutto il paese.