Trump, Iran e negoziati: i rischi di un'intesa a metà

Una soluzione rapida promessa May 25, 2026 resta incerta: cosa viene rinviato e perché il precedente di Gaza pesa

Negli ultimi giorni il dibattito internazionale si è concentrato su una proposta statunitense per porre fine al conflitto con Iran, una strategia che rinvia i punti più controversi anziché affrontarli subito. Il New York Times ha sottolineato il 26/05/2026 come questa impostazione ricordi l’approccio adottato in passato per la questione di Gaza, dove un’intesa parziale ha lasciato molte questioni fondamentali in sospeso.

In questo contesto vanno considerati sia i segnali provenienti da Washington sia le risposte prudenti di Tehran, insieme agli effetti immediati sul traffico marittimo e sull’economia globale causati dalla chiusura dello Stretto di Hormuz.

Perché il confronto con Gaza è utile

La similitudine con l’accordo su Gaza nasce dal sistema delle priorità: decidere prima le misure pratiche per ridurre la violenza e rimandare le questioni politiche o strutturali più delicate.

Questo approccio funziona se le parti mantengono fiducia reciproca e rispettano le scadenze stabilite; altrimenti resta l’ombra di un’intesa incompleta che può esplodere di nuovo. Nel caso attuale, la proposta americana punta ad aprire le rotte marittime e a creare condizioni di stabilità temporanea, ma lascia irrisolti temi come il controllo del programma nucleare e la presenza dei lanciatori a lungo raggio, che sono al centro delle tensioni regionali.

I punti più spinosi dei negoziati

Al centro delle trattative emergono almeno tre elementi critici: la questione nucleare, il sistema missilistico e il tema delle sanzioni e dei fondi congelati. Iran non intende smantellare facilmente le proprie strutture scientifiche né consegnare l’uranio arricchito, mentre la controparte statunitense chiede garanzie temporanee e verificabili. Si valuta una moratoria sugli sviluppi sensibili, ma le durate proposte sono causa di frizione: gli Stati Uniti avrebbero chiesto periodi molto lunghi, considerati inaccettabili da Tehran.

Il nodo nucleare

La trattativa sul nucleare è la più delicata perché implica misure tecniche, controlli internazionali e concessioni politiche. Per gli Stati Uniti la soluzione richiede una riduzione significativa delle capacità di arricchimento e monitoraggi stringenti, mentre l’Iran interpreta tali richieste come una perdita di sovranità tecnologica. L’ipotesi di una moratoria temporanea viene discussa, ma le parti non concordano sulla durata: vent’anni chiesti dagli Stati Uniti sono giudicati troppo estesi da Tehran e rischiano di bloccare un accordo complessivo.

I missili e le basi di lancio

Un altro tema esplosivo è quello dei missili a lungo raggio e delle basi riattivate dai Pasdaran. Per Israele, rappresentato dalla pressione politica di Netanyahu, la chiusura di certi siti è imprescindibile per la sicurezza regionale. Tehran, tuttavia, considera i missili come un elemento centrale della propria deterrenza e non intende rinunciarvi facilmente. Il compromesso su questo fronte appare complesso perché tocca questioni strategiche profonde, difficili da misurare con semplici verifiche tecniche.

Dichiarazioni, mediatori e clima politico

Sul fronte delle dichiarazioni pubbliche, la tensione tra ottimismo e scetticismo è palese. Secondo quanto riportato, il 25 maggio 2026 il segretario di stato Marco Rubio ha espresso fiducia che un accordo «potrebbe materializzarsi già oggi», sottolineando il sostegno dei Paesi del Golfo per una riapertura delle rotte marittime. Il presidente Trump, invece, ha moderato le attese dichiarando che «potrebbe volerci qualche giorno» e che non è in fretta per concludere a ogni costo. Da Tehran arrivano segnali di profonda sfiducia verso Washington, con mediatori pakistani citati come interlocutori ma con la convinzione tra alcuni esponenti iraniani che le differenze siano ancora sostanziali.

Implicazioni pratiche e scenari possibili

La chiusura dello Stretto di Hormuz ha effetti immediati sul prezzo dell’energia e sulle catene di approvvigionamento globali: la riapertura è una priorità per molte economie. Se l’accordo si limitasse a misure temporanee, il rischio è di una pace fragile che potrebbe riaccendersi. Se invece si trovasse una intesa più strutturata, con meccanismi di verifica internazionali e impegni realistici su misure tecniche, la regione potrebbe guadagnare tempo prezioso. Resta comunque il nodo del ritorno dei capitali congelati all’estero — circa 25 miliardi di dollari secondo le richieste di Tehran — e la sequenza temporale del loro rilascio, che influenzerà la sostenibilità politica dell’accordo.

Conclusione

Il parallelo con l’intesa su Gaza serve da monito: un cessate il fuoco o una riapertura delle rotte possono dare respiro immediato, ma senza affrontare contestualmente le questioni strategiche di fondo il rischio è di tornare sui medesimi punti dopo poco tempo. Il dibattito rimane aperto tra dichiarazioni ottimistiche a Washington e forte cautela a Tehran, mentre il mondo osserva le conseguenze economiche e la possibile evoluzione di una crisi che interessa non solo la regione ma l’intero sistema internazionale.