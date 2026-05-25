Arresto del vescovo russo in Repubblica Ceca genera tensioni diplomatiche

La polizia ceca ha bloccato un importante esponente della chiesa ortodossa russa dopo il ritrovamento di quattro contenitori contenenti una sostanza bianca sospetta nel veicolo a lui attribuito. L’arresto è avvenuto nei pressi della città di Karlovy Vary, con l’azione segnalata come conseguenza di una segnalazione anonima che parlava del trasporto di sostanze narcotiche e psicotrope.

La notizia ha immediatamente acceso i riflettori, generando una serie di reazioni contrapposte tra le autorità ceche e il governo russo.

La persona fermata è nota con il nome ecclesiastico di Hilarion, mentre il suo nome di battesimo è Grigory Alfeyev. Hilarion guida la comunità ortodossa nel territorio occidentale della Repubblica Ceca, dove risiede una significativa diaspora russa.

Secondo i suoi legali, l’intervento della polizia è avvenuto senza spiegazioni chiare e con modalità che la difesa definisce sospette; da parte delle forze dell’ordine si parla invece di interrogatori in corso e dell’assenza, al momento, di accuse formali.

I fatti ricostruiti sull’arresto

Fonti ufficiali riferiscono che l’uomo è stato fermato su un’autostrada che collega Karlovy Vary e Praga.

La polizia ha confermato il controllo effettuato la sera e ha dichiarato che sono in corso accertamenti, senza però rivelare l’identità del fermato. Il caso è seguito dal Centro antinarcotici ceco, che ha dichiarato di aver agito dopo una segnalazione anonima relativa al trasporto di sostanze illecite. Questa versione ufficiale coesiste con la ricostruzione della difesa che sostiene come l’auto sia stata fermata da almeno due pattuglie in attesa e che il religioso non abbia potuto assistere alla perquisizione.

Richieste della difesa

La difesa di Hilarion ha contestato procedure e tempistiche, chiedendo una serie di verifiche indipendenti: in particolare una analisi forense della sostanza trovata, oltre a controlli su impronte digitali e tracce di DNA. Gli avvocati sottolineano che il loro assistito ha sempre negato ogni coinvolgimento nel traffico di stupefacenti, definendo le accuse «totalmente estranee alla sua persona». In assenza di risultati analitici ufficiali, la posizione rimane di sospetto ma non di condanna, con interrogatori in corso e nessuna imputazione formale al momento.

Reazioni da Mosca e quadro diplomatico

Il ministero degli Esteri russo, tramite la portavoce Maria Zakharova, ha bollato l’episodio come una provocazione orchestrata, chiedendo il rilascio immediato del vescovo e annunciando che il capo della missione ceca a Mosca sarà convocato per una protesta ufficiale. La Farnesina russa ha accusato le autorità ceche di voler screditare Hilarion, inserendo il caso in un filone di tensioni bilaterali che riguarda la percezione del trattamento riservato ai cittadini e ai rappresentanti religiosi russi all’estero.

Minacce e clima locale

La stampa russa e alcune fonti locali riferiscono che Hilarion aveva ricevuto minacce anonime nei mesi precedenti, alcune delle quali includevano intimidazioni e richieste di lasciare il suo incarico a Karlovy Vary. La presenza di tali minacce viene utilizzata da Mosca per rafforzare la tesi della provocazione. Sul piano pratico, il caso rischia di alimentare tensioni non solo diplomatiche ma anche nella comunità locale, dove la figura del religioso è al centro di dinamiche complesse tra fedeli, oppositori e autorità.

Chi è Hilarion e prospettive future

Hilarion, 60 anni, noto anche come Grigory Alfeyev, è stato in passato considerato vicino al Patriarca Kirill, figura di spicco della chiesa russa. Dopo l’invasione della Russia in Ucraina è avvenuto un progressivo distacco dai vertici ecclesiastici moscoviti: il sacerdote è stato trasferito all’estero nel 2026, poco dopo l’inizio del conflitto. In passato un ex collaboratore lo aveva accusato di comportamenti sessuali scorretti, accuse che Hilarion ha sempre respinto, sostenendo che l’ex aide avesse tentato di estorcergli una somma di 384.000 euro.

Nonostante queste vicende personali, il religioso non si è mai schierato pubblicamente sul conflitto in Ucraina, diversamente da altri esponenti religiosi russi. Sul piano pratico, il futuro della vicenda dipenderà dai risultati delle analisi forensi promesse e dalle decisioni della magistratura ceca, mentre sul piano internazionale la disputa potrebbe provocare una fase di tensione diplomatica tra Repubblica Ceca e Mosca, già sensibile per questioni legate al sostegno all’Ucraina e alla gestione dei flussi migratori.

Parallelamente, il governo ceco, guidato da una coalizione di forze populiste e di estrema destra entrata in carica a dicembre, ha recentemente approvato modifiche normative per stringere i requisiti di soggiorno e assistenza economica per i rifugiati ucraini, spiegando che tale intervento risponde ad abusi percepiti e alla necessità di riequilibrare l’accesso ai benefici rispetto alla popolazione locale. Questo contesto politico può contribuire a spiegare la sensibilità pubblica attorno a episodi come il fermo di Hilarion e le reazioni che ne sono seguite.